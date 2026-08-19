Невролог посоветовала снизить интенсивность тренировок во время магнитных бурь
Врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова рекомендовала уменьшить интенсивность спортивных занятий в дни магнитных бурь. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, привычная умеренная активность допустима. Например, можно выйти на прогулку. Однако изнурительные тренировки в этот период стоит отложить, поскольку они сильнее нагружают сосуды.
Особую осторожность Овчинникова посоветовала людям, чувствительным к изменениям геомагнитной обстановки.
Магнитная буря планетарного уровня началась на Земле во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Возмущенный геомагнитный фон, по прогнозам ученых, сохранится как минимум до пятницы.
Читайте также: