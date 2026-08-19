Спасатель предупредил об опасности кругов и нарукавников для детей

19 августа 2026, 10:03

Спасатель Микрюков: ребенок может выскользнуть из круга и перевернуться в воде

Фото: iStock/Kostikova

Надувной круг, жилет или нарукавники не гарантируют ребенку безопасность во время купания. Малыш способен выскользнуть из них, перевернуться в воде или оказаться далеко от берега из-за ветра и волн.





В беседе с «Газетой.Ru» руководитель проекта МПЦ «Феникс: Научись спасать!», эксперт по первой помощи Дмитрий Микрюков подчеркнул: рядом с юным пловцом постоянно нужен взрослый. Средство для плавания может повредиться, сдуться или раскрыться из-за клапана.





«Безопасность обеспечивает не круг или жилет, а взрослый рядом», — отметил специалист.