Спасатель предупредил об опасности кругов и нарукавников для детей
Спасатель Микрюков: ребенок может выскользнуть из круга и перевернуться в воде
Надувной круг, жилет или нарукавники не гарантируют ребенку безопасность во время купания. Малыш способен выскользнуть из них, перевернуться в воде или оказаться далеко от берега из-за ветра и волн.
В беседе с «Газетой.Ru» руководитель проекта МПЦ «Феникс: Научись спасать!», эксперт по первой помощи Дмитрий Микрюков подчеркнул: рядом с юным пловцом постоянно нужен взрослый. Средство для плавания может повредиться, сдуться или раскрыться из-за клапана.
«Безопасность обеспечивает не круг или жилет, а взрослый рядом», — отметил специалист.
При выборе надувного круга, нарукавников или жилета важно ориентироваться не только на возраст ребенка, но и на параметры, указанные производителем. На упаковке должны быть сведения о допустимом весе и росте, а также маркировка соответствия требованиям безопасности. Слишком большой жилет может соскользнуть, а тесные нарукавники — сдавливать руки и мешать движениям.
Особое внимание стоит уделить качеству изделия. Швы должны быть ровными и плотными, клапаны — надежно закрываться, а материал не иметь резкого химического запаха, трещин или потертостей. Перед первым использованием круг или жилет рекомендуется надуть и оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что он не спускает воздух.
Покупать средства для плавания лучше в специализированных магазинах или у проверенных продавцов. Родителям следует помнить, что круги и нарукавники предназначены для игр в воде, а не заменяют спасательное снаряжение. Для купания в открытом водоеме безопаснее выбирать сертифицированный детский спасательный жилет с надежными застежками, паховым ремнем и удобной посадкой.