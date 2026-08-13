В 2027 году страховую пенсию по старости не назначат на общих условиях

13 августа 2026, 07:32

Балынин: страховая пенсия по старости в 2027 году не будет назначаться

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Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что в 2027 году не предусмотрен выход на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Об этом сообщает ТАСС.