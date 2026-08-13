В 2027 году страховую пенсию по старости не назначат на общих условиях
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что в 2027 году не предусмотрен выход на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Об этом сообщает ТАСС.
Пауза связана с переходным этапом повышения пенсионного возраста, рассчитанным на период с 2019 по 2028 год. В 2024 году право на выплаты получили женщины 1966 года рождения и мужчины, родившиеся в 1961 году.
Следующий выход на пенсию по общему правилу придется на 2026 год. Тогда выплаты смогут оформить женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения. В 2028 году пенсия станет доступна женщинам 1968 года рождения и мужчинам 1963 года рождения.
Досрочно оформить страховую пенсию смогут граждане с длительным трудовым стажем. Мужчинам требуется не менее 42 лет стажа, женщинам — минимум 37 лет. В таком случае обратиться за выплатой разрешается на два года раньше установленного срока.
Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, заработать не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
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