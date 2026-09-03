Невролог призвал совершать перед работой одно действие

03 сентября 2026, 11:53

Невролог Хусейн: Изучение языков перед работой подготовит человека к сложным задачам

Фото: iStock/Maryviolet

Невролог Масуд Хусейн призвал совершить перед работой одно действие для более продуктивного дня. Об этом пишет издание El Confidencial.