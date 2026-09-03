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Невролог призвал совершать перед работой одно действие

Невролог Хусейн: Изучение языков перед работой подготовит человека к сложным задачам
Фото: iStock/Maryviolet

Невролог Масуд Хусейн призвал совершить перед работой одно действие для более продуктивного дня. Об этом пишет издание El Confidencial.



Эксперт утверждает, что перед началом рабочего дня полезно выполнить какое-нибудь сложное задание. В качестве примера он называет изучение иностранного языка или игру на музыкальном инструменте в течение нескольких минут. Также можно заняться физическими упражнениями.

Специалист объясняет, что выполнение сложных задач утром помогает лучше подготовиться к решению сложных вопросов в течение дня. Главное — полностью погрузиться в выбранное занятие, даже если оно поначалу вызывает трудности. Хусейн заверяет, что этот дискомфорт принесет значительную пользу в будущем.

Екатерина Коршунова

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