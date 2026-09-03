Невролог призвал совершать перед работой одно действие
Невролог Масуд Хусейн призвал совершить перед работой одно действие для более продуктивного дня. Об этом пишет издание El Confidencial.
Эксперт утверждает, что перед началом рабочего дня полезно выполнить какое-нибудь сложное задание. В качестве примера он называет изучение иностранного языка или игру на музыкальном инструменте в течение нескольких минут. Также можно заняться физическими упражнениями.
Специалист объясняет, что выполнение сложных задач утром помогает лучше подготовиться к решению сложных вопросов в течение дня. Главное — полностью погрузиться в выбранное занятие, даже если оно поначалу вызывает трудности. Хусейн заверяет, что этот дискомфорт принесет значительную пользу в будущем.
Читайте также: