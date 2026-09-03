Эндокринолог раскрыла один из главных симптомов преддиабета
Постоянное чувство голода, возникающее вскоре после плотного приема пищи, может указывать на развитие преддиабета и нарушения в работе эндокринной системы. Об этом сообщила NEWS.ru врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Татьяна Губина.
По словам специалиста, этот симптом сам по себе не является болезнью, но в некоторых ситуациях может служить важным поводом для консультации с врачом. При инсулинорезистентности клетки теряют чувствительность к инсулину, и поджелудочная железа вынуждена увеличивать выработку гормона для поддержания нормального уровня глюкозы в крови.
Хотя постоянный голод не всегда указывает на преддиабет, в сочетании с избыточным весом, низкой физической активностью и генетической предрасположенностью он становится дополнительным стимулом для медицинского обследования, отметила Губина.
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