Невролог призвала не игнорировать дрожь в руках
Врач-невролог Регина Головачева предупредила, что тремор рук иногда указывает на сбои в работе нервной системы, поэтому при таком симптоме стоит записаться к специалисту. Об этом сообщает aif.ru.
На приеме врач выясняет, когда появилась дрожь и в каких ситуациях она усиливается. Специалист учитывает возраст пациента, хронические заболевания и сведения из медицинской истории, затем проводит неврологический осмотр. При необходимости врач рекомендует анализы и инструментальную диагностику, после чего определяет тактику лечения.
Дрожь в руках нередко возникает у здоровых людей после сильного волнения, испуга, физического истощения или переохлаждения. Однако симптом способен сопровождать болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, последствия инсульта и черепно-мозговых травм. Тремор встречается и при сахарном диабете.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин напомнил, что спиртное люди часто используют для снижения тревоги. При регулярном употреблении алкоголь повреждает нервную систему.
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