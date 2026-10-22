Невролог призвала не игнорировать дрожь в руках

22 октября 2026, 09:51

Невролог Головачева: тремор рук может быть признаком нарушений нервной системы

Фото: iStock/Doucefleur

Врач-невролог Регина Головачева предупредила, что тремор рук иногда указывает на сбои в работе нервной системы, поэтому при таком симптоме стоит записаться к специалисту. Об этом сообщает aif.ru.