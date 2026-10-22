Россиянам объяснили, кому достанется ипотечная квартира при разводе
Квартира, купленная одним из супругов до свадьбы, не становится автоматически совместной собственностью, даже если после регистрации брака пара продолжает выплачивать ипотеку из общего бюджета. Однако второй супруг может потребовать денежную компенсацию за часть платежей, внесённых в период брака, а в отдельных случаях — претендовать на долю в самой недвижимости.
Об этом в беседе с RT рассказала директор по правовым вопросам Level Group Валентина Восканян. По её словам, сам факт совместного проживания и ведения общего хозяйства без официальной регистрации брака не даёт партнёру права на долю в квартире. Но если человек докажет, что вкладывал собственные деньги в совместную покупку жилья, он может обратиться в суд с требованием признать за ним право на долю.
Если один из партнёров перечислял деньги на погашение чужого кредита или участвовал в первоначальном взносе, вернуть средства можно через суд. Для этого потребуются банковские выписки и другие доказательства переводов. При этом суд может расценить финансовую помощь как добровольную, не предполагающую встречных обязательств.
«Стоит учитывать, что если неофициальный супруг фактически переводил деньги за чужой кредит или вносил часть первоначального взноса, то вернуть средства удаётся исключительно через иск о неосновательном обогащении. Для этого в суде придётся доказывать каждый транзакционный факт банковскими выписками, причем истец рискует столкнуться с позицией суда о том, что финансовая помощь оказывалась добровольно и без встречных правовых обязательств в силу личных отношений», — добавила Восканян.Восканян отметила, что приобретённая до брака квартира остаётся личной собственностью того, на кого оформлены договор покупки и кредит. Ни погашение ипотеки в период брака, ни регистрация права собственности после свадьбы сами по себе не меняют этот статус.
Вместе с тем после заключения брака официальные доходы супругов, включая зарплаты, премии и заработок от предпринимательской деятельности, признаются общими средствами. Если из семейного бюджета выплачивали ипотеку за квартиру одного из супругов, второй может потребовать компенсацию.
По словам эксперта, при разводе суд может обязать собственника вернуть половину суммы ипотечных платежей, внесённых из общих средств за время брака. При этом речь идёт о денежной компенсации, а не об автоматическом предоставлении доли в квартире.
Получить долю в недвижимости второй супруг может, например, если за счёт общих средств или его личного труда провели капитальный ремонт, реконструкцию либо другие неотделимые улучшения, существенно увеличившие стоимость жилья.
Чтобы заранее определить права каждого, Восканян рекомендовала до покупки квартиры в неофициальных отношениях оформлять общую долевую собственность и становиться созаёмщиками. Если же один из супругов приобрёл жильё до свадьбы, а после неё ипотеку выплачивают вместе, можно заключить нотариальный брачный договор. В нём разрешается зафиксировать порядок распределения долей или размер компенсации на случай развода.