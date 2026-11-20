Невролог рассказала об оптимальной продолжительности прогулок с детьми
Ежедневные прогулки необходимы детям для нормального физического и нервно-психического развития, укрепления здоровья и поддержания концентрации внимания. Рекомендуемое время пребывания на свежем воздухе зависит от возраста ребёнка и может достигать четырёх-пяти часов в день.
Как рассказала RT невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, регулярная активность на улице способствует укреплению мышц и сердечно-сосудистой системы, а также помогает формированию правильной осанки. Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку витамина D в коже, который необходим организму для усвоения кальция.
Продолжительность прогулок, как пояснила врач, следует подбирать с учётом возраста детей. Малышам младше трёх лет рекомендуется находиться на улице до четырёх-пяти часов в сутки, включая время дневного сна. Дошкольникам желательно выделять на прогулки не менее трёх-четырёх часов ежедневно.
Для младших школьников оптимальным ориентиром специалист назвала два-три часа на свежем воздухе, а подросткам достаточно полутора-двух часов. При этом необязательно проводить всё отведённое время на улице за один раз: прогулки можно распределить на несколько выходов в течение дня.
Особое значение пребывание на свежем воздухе имеет для эмоционального состояния и режима сна ребёнка.
«Естественный дневной свет регулирует выработку гормона мелатонина и нейромедиатора серотонина, от которых зависят качество сна и настроение ребёнка», — отметила Демьяновская.
Также физическая активность положительно влияет на работу головного мозга. Движение способствует улучшению мозгового кровообращения и поддерживает способность нервной системы формировать новые нейронные связи.
Отдельно невролог обратила внимание на пользу прогулок для зрения. По её словам, на улице ребёнку важно не проводить всё время с телефоном, а чаще переводить взгляд на удалённые объекты и больше двигаться. Это помогает чередовать зрительную нагрузку, возникающую во время чтения и занятий.
Кроме того, смена окружающих звуков, освещения и тактильных ощущений способствует развитию способности нервной системы адаптироваться к различным условиям.
«Прогулки способствуют сенсорной интеграции», — добавила специалист.
Она пояснила, что разнообразие внешних стимулов помогает ребёнку воспринимать и обрабатывать информацию из окружающей среды, а подвижные игры дополнительно развивают координацию движений.