20 ноября 2026, 11:23

Невролог Демьяновская: до пяти часов в день нужно гулять с маленькими детьми

Фото: iStock/Dmitrij Galacewicz

Ежедневные прогулки необходимы детям для нормального физического и нервно-психического развития, укрепления здоровья и поддержания концентрации внимания. Рекомендуемое время пребывания на свежем воздухе зависит от возраста ребёнка и может достигать четырёх-пяти часов в день.





Как рассказала RT невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, регулярная активность на улице способствует укреплению мышц и сердечно-сосудистой системы, а также помогает формированию правильной осанки. Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку витамина D в коже, который необходим организму для усвоения кальция.



Продолжительность прогулок, как пояснила врач, следует подбирать с учётом возраста детей. Малышам младше трёх лет рекомендуется находиться на улице до четырёх-пяти часов в сутки, включая время дневного сна. Дошкольникам желательно выделять на прогулки не менее трёх-четырёх часов ежедневно.



Для младших школьников оптимальным ориентиром специалист назвала два-три часа на свежем воздухе, а подросткам достаточно полутора-двух часов. При этом необязательно проводить всё отведённое время на улице за один раз: прогулки можно распределить на несколько выходов в течение дня.



Особое значение пребывание на свежем воздухе имеет для эмоционального состояния и режима сна ребёнка.





«Естественный дневной свет регулирует выработку гормона мелатонина и нейромедиатора серотонина, от которых зависят качество сна и настроение ребёнка», — отметила Демьяновская.

«Прогулки способствуют сенсорной интеграции», — добавила специалист.