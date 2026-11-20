20 ноября 2026, 10:05

59% россиян дарят мамам цветы и съедобные букеты

Фото: iStock/Danny Rolink

Цветы и съедобные букеты возглавили список подарков, которые россияне выбирают для мам. Такой вариант назвали 59% участников опроса ювелирной сети SUNLIGHT. Об этом сообщает «Газета.Ru».