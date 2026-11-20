Россияне рассказали, что дарят мамам
Цветы и съедобные букеты возглавили список подарков, которые россияне выбирают для мам. Такой вариант назвали 59% участников опроса ювелирной сети SUNLIGHT. Об этом сообщает «Газета.Ru».
На втором месте оказались товары для дома и уюта: их покупают 45% респондентов. Косметику и парфюмерию дарят 39%, бытовую технику и гаджеты — 33%. Деньги или сертификаты выбирают 28% участников исследования, аксессуары — 25%, ювелирные изделия — 23%. Исследователи узнали, какие подарки сами респонденты считают желанными для мам. Почти треть опрошенных, 29%, предположили, что те предпочли бы провести время с семьей, например за ужином или в поездке. Еще 23% назвали деньги, 22% — полезные вещи для дома. Украшения и аксессуары упомянули 15% участников.
На покупку подарка маме 34% россиян готовы выделить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Почти половина респондентов, 48%, придают больше значения заботе и вниманию, чем цене. Лишь 7% считают дорогие вещи обязательным выбором. Самым распространенным поводом для подарка стал день рождения или юбилей: его отметили 93% опрошенных. На Новый год мам поздравляют 62% респондентов, на 8 Марта — 56%, на День матери — 36%. При этом каждый четвертый дарит подарки без повода или при каждой встрече, а 28% делают это несколько раз в год вне праздников.
Часть участников опроса объединяет средства с братьями и сестрами для крупных покупок. По особым случаям так поступают 24% респондентов, регулярно — 20%. Каждый седьмой признался, что иногда выбирает дорогие подарки из-за чувства вины за редкие звонки и встречи. Опрос провели накануне Дня матери, который в этом году отмечают 29 ноября. В исследовании приняли участие 1,2 тыс. россиян.
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