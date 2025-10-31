NewsGuard обвинила RT в использовании ИИ при создании ролика о рупоре в Москве

31 октября 2025, 20:25

Фото: пресс-служба RT

Медиакомпания NewsGuard, которая позиционирует себя как «борца с дезинформацией» в интернете, заявила, что телеканал RT использовал ИИ для создания ролика о студии-рупоре в Москве.





Об этом говорится в материале медиакомпании, который посвятили вечеру в честь 20-летия RT.





«Среди других видеороликов, опубликованных RT в честь годовщины, был созданный искусственным интеллектом клип с гигантским мегафоном с логотипом RT рядом с Кремлём», — приводит RT часть публикации зарубежной медиакомпании.