NewsGuard обвинила RT в использовании ИИ при создании ролика о рупоре в Москве
Медиакомпания NewsGuard, которая позиционирует себя как «борца с дезинформацией» в интернете, заявила, что телеканал RT использовал ИИ для создания ролика о студии-рупоре в Москве.
Об этом говорится в материале медиакомпании, который посвятили вечеру в честь 20-летия RT.
«Среди других видеороликов, опубликованных RT в честь годовщины, был созданный искусственным интеллектом клип с гигантским мегафоном с логотипом RT рядом с Кремлём», — приводит RT часть публикации зарубежной медиакомпании.
Напомним, в центре Москвы на Манежной площади установили огромный рупор RT. Внутри него располагается студия, в которой проводят прямые эфиры, интервью, а также записывают программы RT на различных языках.