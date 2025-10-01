Бойцы ВС РФ прочитали стихотворение «И обернётся лето ноябрём...»
Бойцы группировок войск «Днепр» и «Юг», а также ВКС РФ прочитали стихотворение «И обернётся лето ноябрём...» из сборника RT «ПоэZия русской зимы».
Ранее сборники стихотворений российских поэтов начали отправлять в зону проведения спецоперации на Украине.
«И обернётся лето ноябрём,
Из жара сразу в крепкие морозы,
Мы — русские, а значит, не умрём,
Раз — плюнем, Два — привычно разотрём», — приводит RT строчки из стихотворения.
Написала произведение Динара Керимова.
В книге собрали произведения 27 авторов, которые рассказывают о военном конфликте на Украине и об СВО. Отбором стихотворений занималась лично главред RT Маргарита Симоньян.
До этого российские бойцы уже прочитали стихотворения «Песни» и «Это будет утро, конечно...».