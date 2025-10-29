В Египте начался фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»
В Каирской опере Египта 28 октября открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».
На торжественном открытии присутствовали журналисты, режиссёры, актёры, документалисты и представители российского дипломатического корпуса.
Участников и зрителей фестиваля поприветствовал посол России в Египте Георгий Борисенко. Он также поздравил телеканал с 20-летием.
«RT за 20 лет завоевал немалую популярность в арабских странах, в том числе в Египте, благодаря честной подаче новостей. Также визитной карточкой RT стало историческое и документальное кино. Оно позволяет понять причины многих событий в разных частях планеты», — приводит RT слова Борисенко.
Зрителям показали фильм RTД «Сёстры милосердия» режиссёра Ольги Кирий. Картина рассказывает о героической работе женщин со времён Первой мировой войны до наших дней.
Кроме того, 29 и 30 октября покажут фильмы RTД, RT Arabic и египетских режиссёров.
В рамках фестиваля проведут дискуссию «Традиционные ценности как основа объединения России и Ближнего Востока». Там обсудят точки соприкосновения Египта и РФ в вопросах семьи, сохранения ценностей, духовного развития и патриотического воспитания молодёжи.