В Египте начался фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»

Фото: iStock/igoriss

В Каирской опере Египта 28 октября открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».



На торжественном открытии присутствовали журналисты, режиссёры, актёры, документалисты и представители российского дипломатического корпуса.

Участников и зрителей фестиваля поприветствовал посол России в Египте Георгий Борисенко. Он также поздравил телеканал с 20-летием.

«RT за 20 лет завоевал немалую популярность в арабских странах, в том числе в Египте, благодаря честной подаче новостей. Также визитной карточкой RT стало историческое и документальное кино. Оно позволяет понять причины многих событий в разных частях планеты», — приводит RT слова Борисенко.

Зрителям показали фильм RTД «Сёстры милосердия» режиссёра Ольги Кирий. Картина рассказывает о героической работе женщин со времён Первой мировой войны до наших дней.

Кроме того, 29 и 30 октября покажут фильмы RTД, RT Arabic и египетских режиссёров.

В рамках фестиваля проведут дискуссию «Традиционные ценности как основа объединения России и Ближнего Востока». Там обсудят точки соприкосновения Египта и РФ в вопросах семьи, сохранения ценностей, духовного развития и патриотического воспитания молодёжи.
Элина Позднякова

