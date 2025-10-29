В Египте начался фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»

29 октября 2025, 22:03

Фото: iStock/igoriss

В Каирской опере Египта 28 октября открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».





На торжественном открытии присутствовали журналисты, режиссёры, актёры, документалисты и представители российского дипломатического корпуса.



Участников и зрителей фестиваля поприветствовал посол России в Египте Георгий Борисенко. Он также поздравил телеканал с 20-летием.





«RT за 20 лет завоевал немалую популярность в арабских странах, в том числе в Египте, благодаря честной подаче новостей. Также визитной карточкой RT стало историческое и документальное кино. Оно позволяет понять причины многих событий в разных частях планеты», — приводит RT слова Борисенко.