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Newsmax: Трамп заработал свыше 300 млн долларов на криптовалюте TRUMP

Фото: iStock/gopixa

Фото: iStock/gopixa

Президент США Дональд Трамп смог заработать свыше 300 миллионов долларов с момента запуска криптовалюты TRUMP. Об этом сообщает телеканал Newsmax. .
В сообщении указывается, что в общем президент и его окружение благодаря криптовалюте разбогатели на 325 миллионов долларов. При этом 900 тысяч от этой суммы Трамп заработал за прошедшие два дня.

Криптовалюта TRUMP была запущена в январе этого года за три дня до инаугурации президента. При этом на официальном сайте указывается, что монета является «единственным официальным мемом Трампа». На утро после запуска стоимость одной монеты выросла более чем на 300 %. К полудню 19 января ее стоимость достигала 75 долларов. На данный момент цена одной монеты TRUMP варьируется в промежутке 12,5-14 долларов.

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Ученый рассказал о новой эпидемии, которая появится из-за кошек
Гинцбург: кошки могут стать источником эпидемии, которая станет страшнее оспы
21 мая 2025, 01:52

Фото: iStock/GlobalP

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, миру угрожает новая эпидемия, которая уже массово поражает кошек в США и Европе. Об этом ученый рассказал в интервью «Известиям».
Как объяснил Гинцбург, кошек поражает вирус птичьего гриппа, который с высокой вероятностью начнет переходить на людей. Данный факт может вызвать опасную эпидемию, которая может стать страшнее черной оспы. В связи с этим в России необходимо создать прототип вакцины против штамма H5N1, чтобы при необходимости заранее наладить производство препарата от вируса.

«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50–70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — поясняет Гинцбург.

В случае подготовки вакцины в течение трех недель Россия будет обеспечена необходимым препаратом, предотвратившим эпидемию. При этом в стране сейчас нет единой программы, работающей над вакциной.

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#кошки
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Росавиация: в аэропорту Калуги ограничили выпуск и прием самолетов
21 мая 2025, 00:36

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Грабцево в Калуге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет Кореняко в telegram-канале.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Тульскую область. Под ударом оказался город Алексин. Там раздалось несколько взрывов и случился массовый сбой в работе сотовой сети и интернета.

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Павел Дуров готов приехать в Румынию для дачи показаний
20 мая 2025, 23:04

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель Telegram и «ВК» Павел Дуров заявил о своей готовности приехать в Румынию для дачи показаний по делу об иностранном вмешательстве в президентские выборы. Об этом предприниматель пишет на своей странице в соцсети X.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — пишет Дуров.

Свое заявление предприниматель сделал в ответ на слова проигравшего выборы лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Последний просил Конституционный суд отменить результат второго тура голосования из-за внешнего вмешательства.

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Владислав Бакальчук оспорил решение по разделу имущества
20 мая 2025, 19:45

Владислав Бакальчук (фото: Telegram @WBakalchuk)

Бывший муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким обжаловал решение о разделе имущества, которое было принято в пользу предпринимательницы.
РИА Новости пишет, что апелляционная жалоба была направлена в Савёловский суд Москвы. О дате её рассмотрения пока ничего неизвестно.

В апреле суд вынес решение о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Из него следует, что предпринимательница стала единственным владельцем компании, в которой ранее Бакальчук владел 1%-ой долей.

Также теперь бакальчук обязан выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.

Ранее Ким обещала не оставлять бывшего супруга без средств из уважения к их детям. Однако в ответ Бакальчук отметил, что не нуждается в «спасении», а заявления экс-жены назвал «странными».

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Обвиняемого в педофилии блогера Алексея Поднебесного освободили из СИЗО
20 мая 2025, 19:24

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Суд заменил арест на запрет определенных действий блогеру Алексею Поднебесному, которого обвиняют в педофилии, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Телеграм-канале.
Отмечалось, что блогеру нельзя общаться с участниками по делу, пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия, общаться с журналистами по обстоятельствам уголовного дела.

«Поднебесный освобожден из-под стражи в зале суда», — отмечалось в сообщении.

Следствие полагает, что в период со 2 по 4 августа 2024 года Алексей несколько раз совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Отмечалось, что Поднебесный вступал с несовершеннолетней в интимную связь.

Напомним, главной причиной задержания Алексея стало скандальное видео со школьницей. В Сети появились кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с 15-летней девочкой по Петербургу. На одном из них девочка сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом — Алексей целуется со школьницей.

Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов».

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