Newsmax: Трамп заработал свыше 300 млн долларов на криптовалюте TRUMP

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Президент США Дональд Трамп смог заработать свыше 300 миллионов долларов с момента запуска криптовалюты TRUMP. Об этом сообщает телеканал Newsmax. .
В сообщении указывается, что в общем президент и его окружение благодаря криптовалюте разбогатели на 325 миллионов долларов. При этом 900 тысяч от этой суммы Трамп заработал за прошедшие два дня.
Криптовалюта TRUMP была запущена в январе этого года за три дня до инаугурации президента. При этом на официальном сайте указывается, что монета является «единственным официальным мемом Трампа». На утро после запуска стоимость одной монеты выросла более чем на 300 %. К полудню 19 января ее стоимость достигала 75 долларов. На данный момент цена одной монеты TRUMP варьируется в промежутке 12,5-14 долларов.
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Криптовалюта TRUMP была запущена в январе этого года за три дня до инаугурации президента. При этом на официальном сайте указывается, что монета является «единственным официальным мемом Трампа». На утро после запуска стоимость одной монеты выросла более чем на 300 %. К полудню 19 января ее стоимость достигала 75 долларов. На данный момент цена одной монеты TRUMP варьируется в промежутке 12,5-14 долларов.
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