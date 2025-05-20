Павел Дуров готов приехать в Румынию для дачи показаний

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)
Основатель Telegram и «ВК» Павел Дуров заявил о своей готовности приехать в Румынию для дачи показаний по делу об иностранном вмешательстве в президентские выборы. Об этом предприниматель пишет на своей странице в соцсети X.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — пишет Дуров.
Свое заявление предприниматель сделал в ответ на слова проигравшего выборы лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Последний просил Конституционный суд отменить результат второго тура голосования из-за внешнего вмешательства.
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Иван Мусатов