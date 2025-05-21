Ученый рассказал о новой эпидемии, которая появится из-за кошек

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По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, миру угрожает новая эпидемия, которая уже массово поражает кошек в США и Европе. Об этом ученый рассказал в интервью «Известиям».
Как объяснил Гинцбург, кошек поражает вирус птичьего гриппа, который с высокой вероятностью начнет переходить на людей. Данный факт может вызвать опасную эпидемию, которая может стать страшнее черной оспы. В связи с этим в России необходимо создать прототип вакцины против штамма H5N1, чтобы при необходимости заранее наладить производство препарата от вируса.
В случае подготовки вакцины в течение трех недель Россия будет обеспечена необходимым препаратом, предотвратившим эпидемию. При этом в стране сейчас нет единой программы, работающей над вакциной.
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«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50–70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — поясняет Гинцбург.
В случае подготовки вакцины в течение трех недель Россия будет обеспечена необходимым препаратом, предотвратившим эпидемию. При этом в стране сейчас нет единой программы, работающей над вакциной.
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Иван Мусатов