«Похотливые макаки»: Милонов пригрозил закрыть телепроект «Дом-2»

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что телепроект «Дом-2» больше не вызывает интереса у публики, поэтому даже канал ТНТ от него отказался.
«Эти обезумевшие и похотливые макаки больше никому не интересны. Они все ушли в тень, где им и место. Я считал и считаю этот проект кузницей будущих шлюх и законченных ублюдков. Это публичный дом, а не «Дом-2». Нормальный и уважающий себя гражданин ни за что не пойдет в это логово разврата и безумия», — заявил Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, в Госдуме давно обсуждают, как избавиться от подобных шоу на российском ТВ. В качестве примера он также привел «Битву экстрасенсов». В таких реалити идёт пропаганда проституции, шарлатанства, разврата и аморального поведения, уверен Милонов. При этом депутат добавил, что россияне с удовольствием потребляют подобный контент.
«Пусть лучше детей делают, читают книги и занимаются пользой для общества», — подчеркнул Милонов.
Кроме того, депутат признался, что уже давно не смотрит телевизор, так как у него нет на это времени.
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Элина Позднякова