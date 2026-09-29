В Малайзии преподавательницу основ ислама задержали за совращение ученика
В штате Перак (Малайзия) под стражу взяли преподавательницу религиозных предметов. Её подозревают в домогательствах к школьнику, сообщает издание Malay Mail.
Фигуранткой дела стала 48‑летняя Хаслина Абу Бакар, преподававшая основы ислама в одной из общеобразовательных школ города Ипох. Согласно материалам обвинения, в период с ноября по декабрь 2024 года женщина совершала действия сексуального характера в отношении 16‑летнего учащегося. В частности, речь идёт о том, что учительница поцеловала подростка в губы прямо в классе, позже обняла его, а после одного из уроков принудила прикоснуться к своей груди.
Первое судебное заседание прошло 28 сентября. Абу Бакар заявила о своей невиновности. С учётом семейных обстоятельств суд постановил освободить её под залог до следующего слушания. У женщины шестеро детей в возрасте от восьми до 22 лет, а её супруг страдает от болезни — доход Хаслины остаётся главным источником средств к существованию семьи. В настоящее время она трудоустроена в другой школе, где характеризуется положительно.
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