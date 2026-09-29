Стивен Сигал назвал самое красивое место в мире
Актёр Стивен Сигал посоветовал туристам посетить озеро Байкал
Актёр Стивен Сигал призвал путешественников побывать на Байкале, назвав озеро самым красивым местом в мире. Видеообращение артиста разместила пресс‑служба Минтуризма Республики Бурятия.
Сейчас Стивен Сигал проводит несколько дней в регионе вместе с семьёй. За время визита он успел побывать в Баргузинском и Курумканском районах, сходить в республиканский театр оперы и балета, а также осмотреть буддийские святыни.
«Я на Байкале. Это мое любимое место в России. Приглашаю всех на Байкал – насладиться самым красивым местом в мире», — сказал Сигал.Связь актёра с Байкалом не ограничивается нынешней поездкой: он уже бывал в Бурятии раньше и не раз делился тёплыми впечатлениями об озере. Так, в 2020 году Сигал говорил, что хотел бы привозить сюда своих друзей и знакомых.