Ученые РАН описали пять механизмов развития ПТСР

29 сентября 2026, 07:40

В РАН предложили новую концепцию посттравматического стрессового расстройства

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Старший научный сотрудник НИЛ системной патологии и перспективных лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета Мария Комелькова рассказала о новой концепции посттравматического стрессового расстройства. Международная группа исследователей из России и Китая связала риск развития ПТСР с устойчивостью нескольких психических и нейробиологических систем.