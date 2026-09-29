Ученые РАН описали пять механизмов развития ПТСР
Старший научный сотрудник НИЛ системной патологии и перспективных лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета Мария Комелькова рассказала о новой концепции посттравматического стрессового расстройства. Международная группа исследователей из России и Китая связала риск развития ПТСР с устойчивостью нескольких психических и нейробиологических систем.
В беседе с «Газетой.Ru» Комелькова пояснила, что пережитая травма не всегда приводит к расстройству. По версии авторов работы, психика человека должна сохранять стабильность сразу в нескольких «регистрах». Нарушения в одной или нескольких системах формируют индивидуальную картину заболевания.
Исследователи выделили пять ключевых факторов. Первый связан с работой лимбической системы, включая миндалину и префронтальную кору. Сбои в этой области усиливают реакцию страха и тревоги.
Второй фактор касается взаимодействия крупных мозговых сетей, отвечающих за отдых, внимание и контроль. Третий затрагивает систему вознаграждения. При её нарушении человек теряет способность получать удовольствие, сосредотачивается на негативных переживаниях и становится эмоционально закрытым. Ещё две группы нарушений относятся к управляющим функциям и диссоциативным состояниям. В первом случае человеку трудно переключать внимание и сдерживать навязчивые мысли. Во втором возникает чувство нереальности происходящего, эмоциональное оцепенение или отстранённость от собственных переживаний.
По словам Комельковой, сочетания этих механизмов создают разные варианты ПТСР, диагноз при этом устанавливает врач. Авторы концепции считают, что восстановление после расстройства требует больше усилий, чем его развитие. Даже после исчезновения симптомов прежние условия жизни, привычные реакции и новый стресс способны спровоцировать обострение.
Ученые рассчитывают, что подход поможет точнее подбирать психотерапию и медикаментозное лечение, а также разработать персональные планы восстановления. В исследовании участвовали специалисты ЮУрГУ, Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН и Уханьского университета.
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