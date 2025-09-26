Незаконные товары нашли в продаже на маркетплейсах в Новосибирске

26 сентября 2025, 11:13

Фото: iStock/mesh cube

Жители Новосибирска обнаружили на крупных маркетплейсах товары, которые запрещены к продаже. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Отмечается, что на маркетплейсах в свободной продаже можно найти электрошокеры, конопляное масло и газ в баллонах. Кроме того, обнаружился товар с провокационной надписью на английском языке: «Сделано в Китае на грязные российские деньги».



По словам президента Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрея Пасынкова, на сегодняшний день есть способы решения существующей проблемы, однако маркетплейсы не занимаются этим, не желая терять доход.





«На самом деле, отфильтровать весь шлак, который выставлен на витрины, для искусственного интеллекта при качественно составленном промте на пару часов работы, что называется. Вопрос исключительно в желании маркетплейсов. Они с контрафактом-то ничего сделать не могут, потому что не хотят», — пояснил Пасынков.