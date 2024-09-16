Независимый эксперт Быстров назвал страшные последствия глобального потепления

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Независимый эксперт Игорь Быстров заявил, что дальнейшее нагревание Земли может привести к глобальным изменениям климата и даже вызвать катастрофу.
«За последние 150 лет средняя температура на Земле повысилась на 1,09°C. Это произошло из-за деятельности человека, связанной со сжиганием ископаемого топлива и выбросом парниковых газов. В результате глобальные температуры продолжают расти, в том числе и в России. Это может по-разному сыграть на поведении климата. В худшем случае нас ждёт климатическая катастрофа, в лучшем — Сибирь станет тропическим регионом», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Быстров.
А заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв раскрыл пиковые значения солнечной активности в этом году.
«Величина эта измеряется раз в месяц путём подсчёта числа пятен на Солнце, и в августе этого года было получено исключительно высокое значение — 215, самое большое с 2000-2001 годов», — прокомментировал в беседе с RT Богачёв.
Ранее климатолог Иван Алтунин высказывал мнение о том, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.
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