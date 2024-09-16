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Независимый эксперт Быстров назвал страшные последствия глобального потепления

Независимый эксперт Быстров: В худшем случае нас ждёт климатическая катастрофа
16 сентября 2024, 17:23
Фото: iStock/leolintang

Фото: iStock/leolintang

Независимый эксперт Игорь Быстров заявил, что дальнейшее нагревание Земли может привести к глобальным изменениям климата и даже вызвать катастрофу.
«За последние 150 лет средняя температура на Земле повысилась на 1,09°C. Это произошло из-за деятельности человека, связанной со сжиганием ископаемого топлива и выбросом парниковых газов. В результате глобальные температуры продолжают расти, в том числе и в России. Это может по-разному сыграть на поведении климата. В худшем случае нас ждёт климатическая катастрофа, в лучшем — Сибирь станет тропическим регионом», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Быстров.

А заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв раскрыл пиковые значения солнечной активности в этом году.



«Величина эта измеряется раз в месяц путём подсчёта числа пятен на Солнце, и в августе этого года было получено исключительно высокое значение — 215, самое большое с 2000-2001 годов», — прокомментировал в беседе с RT Богачёв.

Ранее климатолог Иван Алтунин высказывал мнение о том, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.

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#климат
Журавли задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени
16 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В ближайшие дни подмосковные журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такой прогноз со ссылкой на орнитологов дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Такие построения помогают птицам при перелёте уменьшить сопротивление ветра. Обычно эти птицы отправляются в тёплые края уже в конце августа – первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно теплой осени», – отметили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, перед длительным перелётом журавли покидают гнездовья и собираются на северо-востоке региона, в государственном заказнике «Журавлиная родина» на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Оттуда мигрируют в тёплые страны, среди которых предпочитают Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.

Всего в мире насчитывают около 15 видов журавлей, в России – семь. По данным Комлесхоза, в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу региона.

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#осень
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Метеоролог Позднякова раскрыла сроки астрономического лета в Москве
Метеоролог Позднякова: Астрономическое лето продлится до 22 сентября
16 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/Valery Bocman

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
«До этого периода в столичном регионе будет довольно теплая сухая погода. В начале недели она больше будет походить на начало августа; к выходным положительная аномалия сохранится, но начнет сокращаться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

До этого сообщалось, что в некоторых регионах России выпал снег. В частности, это коснулось Кузбасса, а именно — Киселевска.

«Поздравляю с первым снегом», — приводит «Сiбдепо» комментарии жителей региона в соцсетях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в столице похолодает с 20 сентября.

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#погода
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#россия
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Стало известно, чего ждать жителям Подмосковья от погоды в ближайшие дни
Солнечная погода продержится в Подмосковье в ближайшие дни
16 сентября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/lamyai

Солнечная погода продержится в Подмосковье ближайшие пару дней, сообщил «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В дневные часы 24 26 градусов. Много солнца, можно даже позагорать. Потом в четверг произойдет понижение. Сначала оно будет небольшим, 21 23 градуса, а потом будем стремиться к осени с температурой порядка 18 19 градусов днем», — сказал Шувалов.
Собеседник добавил, что дождей пока не ожидается.

Ранее были названы страшные последствия при глобальном потеплении. В частности, упоминалось глобальное изменение климата.

До этого в эфире «Радио 1» зоопсихолог Ангелина Сиротина поделилась правильным рационом для кошек.

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Ветеринары спасли собаку с ожогом роговицы в Москве
16 сентября 2024, 17:45

Фото: iStock/alexei_tm

Московские ветеринары спасли зрение собаке, которая получила травму глаза во время прогулки.
Так, собака получила ожог роговицы от тормозной жидкости.

«Чтобы спасти зрение собаке, потребовалась ювелирная работа врача-офтальмолога: Ксения Грошева с помощью алмазного бура сняла верхний пораженный слой роговицы. Затем веко временно ушили на три недели, на период восстановления. Филе была назначена терапия – глазные капли, закладка лекарственных мазей и гелей», – прокомментировали «Москве 24» в ГБУ «Мосветобъединение».

До этого россиянам раскрыли причины страхов собаки. Как пишет Общественная Служба Новостей, питомец может испытывать страх по многим причинам, среди которых, опыт перенесённой агрессии или жестокости, стресс от разлуки с хозяином, плохая адаптация в социальной среде, долгое нахождение в вольере, а также отсутствие воды и пищи.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.

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Эксперт объяснил, зачем собакам нужна трюковая дрессировка

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#собаки
#страх
#зрение
#животные
#стресс
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Работники онкологического диспансера присоединились к региональной экологической акции
16 сентября 2024, 17:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Работники Московского областного онкологического диспансера совместно с первичной профсоюзной организацией медицинского учреждения участвовали в региональной экологической акции «День в лесу», которая проходила в Кучинском участковом лесничестве. На мероприятии присутствовали почётные гости, такие как официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава городского округа Сергей Юров, а также представители учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.
Мероприятия по посадке деревьев традиционно проводятся ежегодно с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В акции поучаствовало около 2 тысяч жителей Подмосковья.

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#деревья
#акции
#экологическая акция
#подмосковье
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В Ленинском округе завершили строительство путепровода на ЮЛЕ
16 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство путепровода на Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА), расположенного на территории Ленинского округа, завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Построен путепровод, который обеспечит удобное сообщение между Каширским шоссе и трассой А-105. Это значительно улучшит транспортную доступность этих направлений в Ленинском округе. Сейчас завершаются работы по гидроизоляции пролётного строения, что является финальным этапом строительства. Работы идут в соответствии с графиком», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Отмечается, что всего на Южно-Лыткаринской автодороге построят 60 путепроводов и мостов, главным из которых станет шестисотметровый мост через Москве-реку между округами Лыткарино и Ленинским.

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#строительство
#дорога
#путепровод
#минтранс мо
#алексей гержик
#ленинский городской округ
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Дыхание через анус, испуганные коровы и пьяные черви: чем удивила Шнобелевская премия 2024 года
16 сентября 2024, 16:30

Фото: iStock/sasha85ru

В Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления. На протяжении нескольких последних лет, в связи с пандемией Covid-19, церемония проводилась в виртуальном формате, но в 2024 году она наконец прошла в режиме оффлайн. О том, какие необычные награды были вручены в этом году расскажет редакция «Радио 1».

Премия по физике: плавание мертвой форели


Фото: iStock/bbevren

Ученый из Флоридского университета заинтересовался тем, как плавает форель — живая и мертвая. Он заметил, что движения мертвой форели в воде иногда «пугающе» напоминают движения живой рыбы, что может помочь в разработке новых судов.


Премия по физиологии: дыхание через анус


Ученые из США и Японии обнаружили, что млекопитающие способны дышать «энтерально», то есть с использованием кишечника и ануса. Это удивительное открытие стало результатом серии экспериментов, проведенных на мышах, крысах и свиньях. Однако существует замечание: дыхание через анус требует специализированных химических и механических мер.

Премия по демографии: мифы о сверхдолгожителях


Британские и австралийские исследователи выяснили, что высокое число долгожителей в таких регионах, как Сардиния и Окинава, может быть связано с простыми факторами — ошибками в документах, недостатком точных данных о дате рождения и манипуляциями с пенсионными системами.


Премия по ботанике: растения-обманщики


Фото: iStock/sarayut

Ученые из США и Германии провели исследование латиноамериканской бокилы трехлистной, обнаружив, что эти растения способны имитировать форму соседних пластиковых цветов. Выяснилось, что бокила может мимикрировать как под живые растения, так и под их пластиковые аналоги.


Премия по биологии: испуганные коровы


В 1939 году ученые опубликовали статью о факторах, влияющих на молочную продуктивность коров. В ходе экспериментов на спины коров помещали кошек, а рядом иногда взрывали бумажные пакеты. Результаты показали, что испуганные коровы дают меньше молока.


Премия по химии: пьяные черви


Фото: iStock/eurobanks

Французские и нидерландские исследователи изучили свойства полимеров и подготовили работу о методах хроматографии для определения состояния «пьяных» и «трезвых» червей.


Премия по теории вероятности: подбрасывание монеты


Более 50 ученых со всего мира провели эксперимент, который показал, что подкинутая монета чаще приземляется той стороной, которой была подброшена. Для этого они провели почти 351 тысячу подбрасываний.

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#исследование
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Мошенники заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты Павла Дурова
16 сентября 2024, 16:28

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

В несуществующие инвестиционные проекты бизнесмена Павла Дурова заманивают россиян аферисты, пишет издание Газета.ру, со ссылкой на аналитика компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.
Эксперт отметил, что обладатели криптовалюты Toncoin должны быть предельно внимательными в отношении интернет-ресурсов в поддержку основателя мессенджера Telegram, а также тех, кто как-то пользуется новостью об аресте предпринимателя.

«Жертва авторизуется на фишинговом сайте, привязывает свой криптокошелек, подтверждает разрешение на транзакции и тем самым передает встроенной в сайт вредоносной программе доступ к криптоактивам», — прокомментировал собеседник.
Павлу Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с сокрытием контента для педофилов, наркотиками, отмыванием денег.

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#криминал
#новости
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Представителей сельского туризма приглашают поучаствовать в конкурсе «ТУРФЕРМА»
16 сентября 2024, 16:16

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Предприниматели из Московской области, развивающие сельский туризм, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе агротуристических объектов «ТУРФЕРМА», организованном при поддержке Россельхозбанка и партнёров Ассоциации туроператоров России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участвовать в конкурсе могут представители объектов сельского хозяйства, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, производством продукции, растениеводством и пчеловодством. Главное требование — наличие действующего туристического проекта на территории хозяйства.

Основные темы конкурса: «Нестандартный подход к организации размещения туристов», «Авторский подход к организации экскурсий и мастер-классов», «Сельская гастрономия как точка притяжения туристов».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября по электронной почте msh@mosreg.ru.

Необходимо предоставить заполненную анкету и презентацию проекта.

Победители конкурса, чьи проекты будут признаны лучшими, получат возможность посетить двухдневный тур, где они познакомятся с новыми практиками сельского туризма, примут участие в деловой программе и обучающих мероприятиях.

Подробная информация о конкурсе, условиях участия и контактах организаторов доступна на официальном сайте.

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