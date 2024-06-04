Учёные разработали киберзащиту почты от спама и фишинга

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В Московском политехническом университете группа учёных представила разработку киберзащиты почты от спама и фишинга.
Так, новая программа проверяет письма по кодовым словам и анализирует такие признаки, как время отправления и наличие слов-штампов. Такой метод называется ансамблевым. По словам самих разработчиков, он уже показал высокую эффективность.
До этого другие учёные призвали уделять больше внимания сохранению пресных вод в Амазонии, чтобы защитить природный цикл пресной воды в регионе. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», исследователи определили, что деятельность человека может оказывать влияние на такие процессы через изменение рек и вырубку лесов.
Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
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«Такой метод может быть легко интегрирован в почтовые сервисы и системы защиты от спама, обеспечивая надёжную защиту пользователей от фишинговых атак, кражи личных данных и финансовых потерь», — добавил в беседе с RT разработчик, докторант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Шерзод Хамидов.
До этого другие учёные призвали уделять больше внимания сохранению пресных вод в Амазонии, чтобы защитить природный цикл пресной воды в регионе. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», исследователи определили, что деятельность человека может оказывать влияние на такие процессы через изменение рек и вырубку лесов.
Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
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Мелисса Тимофеева