Учёные разработали киберзащиту почты от спама и фишинга

В санаториях с начала 2024 года отдохнули около 10 тысяч льготников из Московской области. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева. Она назвала бесплатные санаторно-курортные путёвки востребованной мерой социальной поддержки в регионе.