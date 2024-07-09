Эластичные блины карамельного цвета: необычный рецепт на квасе

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Квас очень полезен для организма: он регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, поднимает тонус. Употреблять квас можно не только в оригинальном виде как напиток, но и в составе сытного блюда. Редакция «Радио 1» рассказывает как приготовить блины на квасе.
Ингредиенты (на 7 блинов)
- Квас — 1 стакан
- Сахар — 1 ст.л.
- Яйцо — 2 шт.
- Сода —1/4 ч.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Мука — 3/4 стакана
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Пошаговый рецепт
- В емкости смешиваем и взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем квас и соду.
- Постепенно добавляем муку и перемешиваем.
- До жарки кладем в смесь растительное масло и перемешиваем.
- Поставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом, наливаем половником тесто, распределяя по всей поверхности.
- Поддеваем блин и переворачиваем на другую сторону. Жарим до готовности.
К блинам можно подать мед, варенье, сметану или сгущённое молоко. Украсить можно фруктами или ягодами.
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Анастасия Бондарева