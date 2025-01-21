Бабушкина классика за 5 шагов: идеальные блинчики на молоке

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Блины — это традиционное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Их можно подавать с различными начинками и соусами, что делает их универсальным угощением для любого стола. «Радио 1» расскажет, как приготовить идеальные блины.
Ингредиенты
- Молоко — 500 мл;
- яйца — 2 штуки;
- мука — 1 стакан (200 г);
- сахар — 2 столовые ложки;
- соль — 1/2 чайной ложки;
- разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- вода (по необходимости) — 100 мл.
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Инструкция
Подготовка теста
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до образования пены. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать массу венчиком или миксером.
Просеивание муки
Просейте муку через сито, чтобы избежать комков и сделать тесто более воздушным. Добавьте муку к яичной смеси, перемешайте до однородности.
Разбавление теста
В случае необходимости добавьте немного воды, чтобы тесто имело консистенцию жидкой сметаны. Тесто должно быть достаточно текучим, но не слишком жидким.
Приготовление блинов
Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смазать растительным маслом. Налейте немного теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности, наклоняя сковороду. Выпекайте блин с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните на другую сторону и жарьте еще 1-2 минуты.
Повторение процесса
Повторяйте шаги, пока не израсходуете все тесто, смазывая сковороду растительным маслом перед каждым новым блином.
Фото: istockphoto / Olga Nikiforova
С чем употреблять
Блины можно подавать с разными начинками и добавками. Прекрасно сочетаются с:
- медом и сгущенным молоком для сладкого завтрака;
- вареньем или ягодами для легкого и полезного перекуса;
- творогом, сметаной и фруктами;
- лососем, икрой, салатами или мясом для более сытного варианта.
Как подают
Традиционно блины подают в стопочках, украшая их свежими ягодами, зеленью или орехами. Для того чтобы блины не остыли, их можно накрыть полотенцем или держать в теплой духовке.
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