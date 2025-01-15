Вкусный диетический борщ с говядиной: простой рецепт для сытного обеда

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Борщ — любое блюдо россиян. Чаще всего для варки бульона используется свинина и говядина. «Радио 1» представляет более «лёгкую версию» супа.
Ингредиенты
- 500 г говядины;
- 1 свёкла;
- картофель — 2 шт.;
- 200 г белокочанной капусты;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. уксуса;
- 1 лавровый лист;
- чёрный перец горошком — 2-3 шт.;
- соль по вкусу;
- 1,5 л воды;
- 3-4 веточки укропа и/или петрушки;
- сметана.
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Инструкция
- Кусок говядины нарежьте крупными кусками.
- Подготовьте кастрюлю, в неё поместите мясо и залейте его холодной водой. Нужно довести до кипения, снять образовавшуюся пену. Варить бульон примерно 1,5 часа на небольшом огне. В конце варки посолите.
- Свёклу очистите, нарежьте соломкой. Морковь очистите, натрите на крупной тёрке. Лук очистите, мелко нарежьте.
- Капусту нашинкуйте. Очистите картофель, нарежьте кубиками.
- На сковороде разогрейте растительное масло. Затем выложите свёклу, морковь, лук и пассеруйте на среднем огне. Время готовки — 5-7 минут.
- В конце добавьте уксус и томатную пасту. Перемешайте. Готовить овощи ещё 3-4 минуты.
- В кипящий бульон выложите картофель и капусту, варите 10 минут. (Молодую капусту добавьте за 5 минут до окончания приготовления борща.)
- После добавьте пассерованные овощи, лавровый лист и перец. Варите борщ ещё 5-7 минут.
С чем употреблятьК борщу можно предложить чёрный хлеб или гренки с чесноком из чёрного хлеба.
Фото: iStock/ALLEKO
Как подаютГотовому борщу дайте настояться 10-15 минут. Разлейте суп по тарелкам. По желанию добавьте мелко порубленную зелень или ложку сметаны.
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Анастасия Ларина