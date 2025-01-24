Куриная Затируха — простой в приготовлении, сытный и очень вкусный суп с домашней лапшой

Синнабоны — это популярный десерт с мягким тестом, ароматной начинкой из корицы и сливочной глазурью. Приготовить эти булочки дома проще, чем может показаться. Следуя пошаговому рецепту, который расскажет «Радио 1», вы сможете создать этот десерт самостоятельно.