Куриная Затируха — простой в приготовлении, сытный и очень вкусный суп с домашней лапшой

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Затируха (затирка) – блюдо белорусской кухни, суп с кусочками теста, которые готовятся путём трения рук. Подробнее – в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 150 г курицы (спинка);
- 2 яйца;
- 6 ст. л. муки;
- картофель — 2 шт.;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- 1 лавровый лист;
- 0,5 ст. л. соли;
- 1/3 ч. л. молотого чёрного перца;
- растительное масло — для жарки;
- зелёный лук — для подачи.
Инструкция
Варим бульон
- Подготовьте продукты. Вымойте и очистите картофель, морковь и лук.
- Курицу положите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль. Варите бульон на слабом огне 40 минут. Когда он закипит, соберите образовавшуюся пену ложкой.
Делаем затирку
- Взбейте венчиком одно яйцо.
- Погрузите руки в яйцо, потом в муку, после потрите одну ладонь о другую над тарелкой. Повторяйте эти действия, пока не закончатся ингредиенты. Должны получиться кусочки, похожие на лапшу.
Готовим зажарку
- Нарежьте репчатый лук маленькими кубиками, морковь натрите на мелкой тёрке.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 3 минут.
Добавляем заготовки в суп
- Нарежьте картофель небольшими кубиками.
- Достаньте мясо из бульона. Добавьте в бульон нарезанный картофель, после лавровый лист.
- Мясо отделите от костей. Нарежьте мясо и выложите назад в бульон. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите суп с картофелем и курицей в течение 20 минут.
- Добавьте зажарку в суп.
- Затирку просейте через сито, выложите в суп.
- Взбейте второе яйцо венчиком и влейте в суп. Варите суп с затиркой ещё 10 минут.
- В готовый суп добавьте молотый чёрный перец.
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Мелко нарежьте зелёный лук. Разлейте суп по тарелкам, украсьте луком. Приятного аппетита!
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Анастасия Чубина