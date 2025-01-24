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Куриная Затируха — простой в приготовлении, сытный и очень вкусный суп с домашней лапшой

Фото: iStock/Cook Shoots Food

Фото: iStock/Cook Shoots Food

Затируха (затирка) – блюдо белорусской кухни, суп с кусочками теста, которые готовятся путём трения рук. Подробнее – в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 150 г курицы (спинка);
  • 2 яйца;
  • 6 ст. л. муки;
  • картофель — 2 шт.;
  • 1 морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 лавровый лист;
  • 0,5 ст. л. соли;
  • 1/3 ч. л. молотого чёрного перца;
  • растительное масло — для жарки;
  • зелёный лук — для подачи.
Для приготовления бульона можно использовать не только курицу, но и говядину, свинину. Некоторые готовят такой суп без мяса.



Инструкция

Варим бульон

  1. Подготовьте продукты. Вымойте и очистите картофель, морковь и лук.
  2. Курицу положите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль. Варите бульон на слабом огне 40 минут. Когда он закипит, соберите образовавшуюся пену ложкой.

Делаем затирку

  1. Взбейте венчиком одно яйцо.
  2. Погрузите руки в яйцо, потом в муку, после потрите одну ладонь о другую над тарелкой. Повторяйте эти действия, пока не закончатся ингредиенты. Должны получиться кусочки, похожие на лапшу.
Фото: iStock/chas53



Готовим зажарку

  1. Нарежьте репчатый лук маленькими кубиками, морковь натрите на мелкой тёрке.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 3 минут.

Добавляем заготовки в суп

  1. Нарежьте картофель небольшими кубиками.
  2. Достаньте мясо из бульона. Добавьте в бульон нарезанный картофель, после лавровый лист.
  3. Мясо отделите от костей. Нарежьте мясо и выложите назад в бульон. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите суп с картофелем и курицей в течение 20 минут.
  4. Добавьте зажарку в суп.
  5. Затирку просейте через сито, выложите в суп.
  6. Взбейте второе яйцо венчиком и влейте в суп. Варите суп с затиркой ещё 10 минут.
  7. В готовый суп добавьте молотый чёрный перец.

Зеленый борщ со щавелем и яйцом – справится любой, получится вкусно
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Мелко нарежьте зелёный лук. Разлейте суп по тарелкам, украсьте луком. Приятного аппетита!

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#продукты
#овощи
#рецепты
#кулинария
Нарушителей в сфере жилнадзора в Подмосковье оштрафовали на 5 млн рублей
24 января 2025, 17:30

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Тридцать административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля рассмотрели специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, по итогами рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Штрафы были назначены по 24 нарушениям, а по шести делам в качестве наказания виновным вынесли предупреждение, так как в этих случаях правонарушение было зафиксировано впервые», — уточняется в сообщении.
В министерстве особо уточнили, что к административной ответственности за ненормативный уровень предоставление коммунальных услуг была в очередной раз привлечена компания «Газпром Теплоэнерго».

Больше всего дел о нарушениях относилось к городских округам Подольск, Серпухов и Наро-Фоминский.

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#минчистоты
#жкх
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#московская область
#подмосковье
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В подмосковных учебных заведениях отметят День российского студенчества
24 января 2025, 16:53

Фото: пресс-служба Министерства МО

В вузах и колледжах Московской области готовятся отметить День российского студенчества. Там организуют праздничные мероприятия для студентов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
На 24 и 25 января запланированы вечера, концерты, фестивали и КВИЗы.

Так, в Красногорском колледже пройдёт традиционный Студенческий бал. В колледже «Московия» праздник отметят танцевальным флешмобом. Губернский колледж и Егорьевский техникум организуют фотовыставку о жизни студентов. Сергиево-Посадский колледж проведёт «Студенческий Форд-Боярд», а колледж «Подмосковье» – «Ледовую Айс вечеринку».



Для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета в парках Орехово-Зуева пройдёт мероприятие «ЗАЧЁТный парк». В программе – профориентация, творческие встречи, концерты и дискотеки. Коломенский ГСГУ подготовил квест, «Весёлые старты» и концерт.
«В 66 государственных и частных вузах региона обучаются более 70 тыс. студентов. Главные направления – инженерное дело, технологии и технические науки, образование, педагогические науки и другие», – рассказали в министерстве.
Лучшим учащимся и коллективам региона вручат награды. Некоторые мероприятия станут стартом празднования Года защитника Отечества. Это, например, проекты «Как ковалась Победа» и Всероссийская акция «Студенческий десант». Помимо этого, студенты организуют благотворительные акции в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.

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«Со вкусом» Италии: паста с соусом песто, как приготовить быстро, просто и вкусно
24 января 2025, 16:50

Фото: istockphoto / nerudol

Соус песто — один из самых популярных и ароматных соусов Италии. Сочетание свежего базилика, чеснока и орехов придает пасте неповторимый вкус. «Радио 1» расскажет, как легко и вкусно приготовить пасту с соусом песто.

Ингредиенты


  • Паста (спагетти, пенне или любая другая) — 200 г;
  • базилик свежий — 1 пучок;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • кедровые орехи — 30 г;
  • пармезан (тертый) — 50 г;
  • оливковое масло — 3-4 ст. ложки;
  • соль, перец — по вкусу

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Инструкция


  1. Отварить пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте (не переварить).
  2. Пока паста варится, приготовить соус песто. В блендере смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи, пармезан и оливковое масло. Измельчите до однородной массы. При необходимости добавьте немного оливкового масла для нужной консистенции.
  3. Когда паста готова, отцеживаем воду, оставив немного жидкости (пара ложек), чтобы добавить в соус.
  4. В глубокой сковороде или кастрюле соедините пасту с соусом песто. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от пасты, чтобы он стал более кремовым.
  5. Перемешайте пасту с соусом и прогрейте несколько минут.

Фото: istockphoto / Lilechka75

С чем употреблять и как подают:


Паста с соусом песто отлично сочетается с салатами, жареными овощами, свежими помидорами или рикоттой. Также можно добавить курицу или креветки. Блюдо подается горячим, можно посыпать сверху дополнительным тертым пармезаном и украсить листьями свежего базилика для аромата.

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#продукты
#еда
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Подмосковных подрядчиков обучили автоматизированному формированию сметы
24 января 2025, 16:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Семинар по формированию сметы контракта по строительству и ремонту в автоматизированном виде провели в министерстве строительного комплекса Московской области, участниками семинара стали представители подрядных организаций, заказчики и представители центральных исполнительных органов региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках семинара был представлен новый функционал, позволяющий автоматически сформировать цену контракта. Программу разработала компания МГК «ГРАНД» в комплексе «ГРАНД-Смета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до разработки этой программы специалисты формировали сметы вручную. Новая разработка уже показал свою практическую ценность: с помощью этого функционала Дирекция заказчика капитального строительства уже сформировала семь смет для строительства и капремонта.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний данных счётчиков
24 января 2025, 16:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Январский период приёма показаний электросчётчиков в Московской области завершится в воскресенье, 26 января, также следует передать показания приборов учёта потребления горячей и холодной воды, сообщает пресс-служба регионального министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут онлайн — через чат-бота на сайте МосОблЕИРЦ, в личном кабинете сайта расчётного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн. Кроме того, данные можно передать по телефону: 7 (499) 444-01-00 или лично — в клиентских офисах МосОблЕИРЦ. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте организации», — говорится в сообщении.
В областном МинЖК также напомнили, что при снятии данных счётчиков надо следить, чтобы показания совпадали с цифрами на приборах и случайно не поменять местами информацию о холодной и горячей воде. Числа вносятся только целые, до запятой.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Готовим идеальные синнабоны: рецепт приготовления культовых булочек с корицей
24 января 2025, 16:21

Фото: istockphoto / Kristina Kokhanova

Синнабоны — это популярный десерт с мягким тестом, ароматной начинкой из корицы и сливочной глазурью. Приготовить эти булочки дома проще, чем может показаться. Следуя пошаговому рецепту, который расскажет «Радио 1», вы сможете создать этот десерт самостоятельно.

Ингредиенты


Для теста:

  • Молоко (теплое) — 200 мл;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • сахар — 50 г;
  • яйца — 2 шт;
  • сливочное масло (растопленное) — 50 г;
  • мука — 500 г;
  • соль — щепотка.

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Для начинки

  • Коричневый сахар — 150 г;
  • корица молотая — 2 ст. ложки;
  • сливочное масло (мягкое) — 50 г.

Для глазури


  • Сливочный сыр — 150 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • сливки — 2 ст. ложки;
  • ванильный экстракт — 1 ч. ложка.

Инструкция


  • Подготовка теста.
В теплое молоко добавьте сухие дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 10 минут до образования пены. В отдельной миске соедините яйца, растопленное масло и соль. Добавьте к ним дрожжевую смесь. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Фото: istockphoto / Choreograph

  • Подготовка начинки.
Смешайте коричневый сахар с молотой корицей. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

  • Формирование булочек.
Подошедшее тесто раскатайте в пласт толщиной около 5 мм. Равномерно смажьте его мягким сливочным маслом и посыпьте сахарно-коричной смесью. Аккуратно сверните в рулет и нарежьте на кусочки шириной 3–4 см.

  • Расстойка и выпекание.
Выложите заготовки в смазанную маслом форму, оставляя немного пространства между ними. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте булочки 20–25 минут, пока они не станут золотистыми.

  • Приготовление глазури.
Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой, сливками и ванильным экстрактом до получения однородной массы.

  • Сборка.
Готовые булочки покройте глазурью, пока они еще теплые, чтобы она равномерно растаяла.


Фото: istockphoto / yulka3ice

Булочки Синабон прекрасно подходят к кофе, чаю или горячему шоколаду. Они также станут отличным десертом к молочным коктейлям. Булочки подают теплыми, с густым слоем глазури. Для разнообразия их можно дополнить измельченными орехами, свежими ягодами или карамельным соусом.

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#кофе
#соль
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В Электростали капитально отремонтируют крыши более чем в 30 домах
24 января 2025, 16:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Кровли в 34 многоквартирных домах в городском округе Электросталь капитально отремонтируют в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении технологических норм и правил безопасности. Границы опасных зон огораживают сигнальной лентой, перед началом каждого рабочего дня рабочие проходят инструктаж и заполняют журналы работ и техники безопасности», — говорится в сообщении.
В областном МинЖКХ отметили, что с начала реализации региональной программы капитального ремонта в Московской области обновили свыше 10,6 тыс. крыш многоквартирных домов.

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#кровля
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#капитальный ремонт
#электросталь
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В домах Балашихи заменят более 20 лифтов
24 января 2025, 15:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Более 20 лифтов заменят в восьми многоквартирных домах в Балашихе по подмосковной программе капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области.
«В домах установят 24 лифта российского и белорусского производства, что исключает сбой поставок комплектующих. Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, двери дополнительно оснащены «умными датчиками». Лифты отличаются тихим ходом, кабины антивандальные, а для освещения используются энергосберегающие светодиодные лампы», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области в 2025 году планируется заменить 376 лифтов в 136 многоквартирных домах.

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#минжкх мо
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#лифты
#московская область
#подмосковье
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В лесах Подмосковья стартовали рейды по пресечению незаконной рубки деревьев
24 января 2025, 15:06

В Московской области стартовало профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины под названием «Незаконная рубка». Оно будет проводиться до 31 декабря, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Незаконная вырубка леса входит в пятёрку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал «Добродел». Это одно из самых тяжёлых нарушений по ущербу, причиняемому лесному фонду. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание профилактике и пресечению подобных правонарушений», – сказал Агулов.
В местах проведения возможных незаконных рубок лесных насаждений в несколько раз увеличат число патрулирований. Как уточнили в пресс-службе Комлесхоза Московской области, к совместному патрулированию привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен административный штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если нанесённый ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность. Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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