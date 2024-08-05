«Ни минуты не сомневались»: Дульцевы поделились своими эмоциями от возвращения на родину

Фото: сайт Кремля
Артем и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена заключенными со странами Запада, рассказали о своих чувствах во время выхода из самолета.
«Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами за нами Россия и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе. Так и получилось», — рассказал Артем Дульцев.
В свою очередь Анна призналась, что годы заключения были очень тяжелыми для всей семьи. Она добавила, что переполнена чувством благодарности к стране и президенту Владимиру Путину.
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Читайте также:
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Песков: дети Дульцевых только в самолете узнали, что они русские
Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни
Элина Позднякова