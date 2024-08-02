Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в столичном аэропорту Внуково. Россиян встречал почетный караул и красная ковровая дорожка. В материале «Радио 1» расскажем, кто такие Артем и Анна Дульцевы и за чтобы были арестованы.
Кто такие Анна и Артем ДульцевыАнна и Артем Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году, по данным западных информагентств — с паспортами аргентинских граждан, на имя Марии Майер-Муньос и Людвига Гиша.
После начала специальной военной операции в феврале 2022 года спокойно живущие Дульцевы привлекли внимание разведки некой европейской страны. Как пишут зарубежные СМИ, словенские спецслужбы призвали проверить пару. В ходе обысков на их компьютерах нашли защищенные каналы для связи с Москвой, которые не смогли взломать местные специалисты, и крупную сумму в личных вещах.
Следствие посчитало, что Гиш и Майер-Муньос сотрудники Службы внешней разведки РФ. Тогда же были раскрыты их настоящие имена.
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Как жили ДульцевыАнна Дульцева родилась в Нижнем Новгороде. В Аргентину россиянка приехала по документам на имя Марии Розы Майер-Муньос, которая якобы родилась в 1984-м в Греции в семье австрийца Йозефа Майера и мексиканки Канделарии Муньос.
Артем Дульцев родился и получил образование в республике Башкортостан. Как пишет Buenos Aires Times, в 2012 году мужчина прибыл в Аргентину из Уругвая по туристической визе под именем Людвиг Гиш.
В Буэнос-Айресе в 2015-м Людвиг Гиш женился на мексиканке Марие Розе Майер-Муньос. Иностранные СМИ также писали, что они обручились при двух свидетелях, которые представились, как выяснилось, фальшивыми именами.
В Аргентине у Дульцевых родились сын и дочь с разницей в два года. Очевидцы рассказывали, что с детьми они общались на испанском языке, с окружающими – на английском.
Там они проживали в районе Бельграно. Издание The Wall Street Journal обнародовало воспоминания владельца местного магазина, который сказал, что они всегда были вежливы и уважительны, товары оплачивали наличными.
В 2017-м Гиш и Майер-Муньос с двумя детьми переехали из Аргентины в словенский город в пригороде Любляны. Свой переезд они тогда объяснили боязнью преступности на улицах Аргентины, Словения показалась им подходящей для семейной жизни.
Тут Мария открыла онлайн-галерею. Людвиг — компанию по антивирусному программному обеспечению.
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Задержание5 декабря 2022 года Гиш и Майер-Муньос были задержаны агентством разведки и безопасности Словении по обвинению в шпионаже и фальсификации документов. Анне и Артему грозило до 8 лет лишения свободы за шпионаж, с возможностью условно-досрочного освобождения.
Как писал La Nacion, после ареста Дульцевых, опеку над их несовершеннолетними детьми взяли на себя власти Словении. Дети были отправлены в приемную семью и продолжали ходить в школу в Любляне.
31 июля 2024 года окружной суд Любляны приговорил россиян к одному году и пяти месяцам лишения свободы за шпионаж и трем месяцам лишения свободы за фальсификацию документов — срок, который они уже отбыли. Свою вину супруги признали.
1 августа они вернулись в Россию вместе с сыном и дочерью. Встреча семьи Дульцевых с российским президентом стала самой трогательной: Анна расплакалась, пока спускалась по трапу, а Путин обнял ее и по-дружески поцеловал в щеку. Ей и её дочке он подарил цветы.
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Алина Юрчак