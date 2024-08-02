Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно

Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 2 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.