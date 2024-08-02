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Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно

Осужденная в Словении за шпионаж семья Дульцевых вернулась в Россию
02 августа 2024, 10:24
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в столичном аэропорту Внуково. Россиян встречал почетный караул и красная ковровая дорожка. В материале «Радио 1» расскажем, кто такие Артем и Анна Дульцевы и за чтобы были арестованы.

Кто такие Анна и Артем Дульцевы

Анна и Артем Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году, по данным западных информагентств — с паспортами аргентинских граждан, на имя Марии Майер-Муньос и Людвига Гиша.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года спокойно живущие Дульцевы привлекли внимание разведки некой европейской страны. Как пишут зарубежные СМИ, словенские спецслужбы призвали проверить пару. В ходе обысков на их компьютерах нашли защищенные каналы для связи с Москвой, которые не смогли взломать местные специалисты, и крупную сумму в личных вещах.



Следствие посчитало, что Гиш и Майер-Муньос сотрудники Службы внешней разведки РФ. Тогда же были раскрыты их настоящие имена.
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Как жили Дульцевы

Анна Дульцева родилась в Нижнем Новгороде. В Аргентину россиянка приехала по документам на имя Марии Розы Майер-Муньос, которая якобы родилась в 1984-м в Греции в семье австрийца Йозефа Майера и мексиканки Канделарии Муньос.

Артем Дульцев родился и получил образование в республике Башкортостан. Как пишет Buenos Aires Times, в 2012 году мужчина прибыл в Аргентину из Уругвая по туристической визе под именем Людвиг Гиш.

В Буэнос-Айресе в 2015-м Людвиг Гиш женился на мексиканке Марие Розе Майер-Муньос. Иностранные СМИ также писали, что они обручились при двух свидетелях, которые представились, как выяснилось, фальшивыми именами.

В Аргентине у Дульцевых родились сын и дочь с разницей в два года. Очевидцы рассказывали, что с детьми они общались на испанском языке, с окружающими – на английском.

Там они проживали в районе Бельграно. Издание The Wall Street Journal обнародовало воспоминания владельца местного магазина, который сказал, что они всегда были вежливы и уважительны, товары оплачивали наличными.

В 2017-м Гиш и Майер-Муньос с двумя детьми переехали из Аргентины в словенский город в пригороде Любляны. Свой переезд они тогда объяснили боязнью преступности на улицах Аргентины, Словения показалась им подходящей для семейной жизни.

Тут Мария открыла онлайн-галерею. Людвиг — компанию по антивирусному программному обеспечению.
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Задержание

5 декабря 2022 года Гиш и Майер-Муньос были задержаны агентством разведки и безопасности Словении по обвинению в шпионаже и фальсификации документов. Анне и Артему грозило до 8 лет лишения свободы за шпионаж, с возможностью условно-досрочного освобождения.

Как писал La Nacion, после ареста Дульцевых, опеку над их несовершеннолетними детьми взяли на себя власти Словении. Дети были отправлены в приемную семью и продолжали ходить в школу в Любляне.

31 июля 2024 года окружной суд Любляны приговорил россиян к одному году и пяти месяцам лишения свободы за шпионаж и трем месяцам лишения свободы за фальсификацию документов — срок, который они уже отбыли. Свою вину супруги признали.

1 августа они вернулись в Россию вместе с сыном и дочерью. Встреча семьи Дульцевых с российским президентом стала самой трогательной: Анна расплакалась, пока спускалась по трапу, а Путин обнял ее и по-дружески поцеловал в щеку. Ей и её дочке он подарил цветы.

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За помощью к омбудсмену Фаевской за месяц обратились на личном приёме 17 человек
02 августа 2024, 10:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

17 жителей Московской области пришли в июле на приём к Уполномоченному по правам человека в Подмосковье Ирине Фаевской с просьбами помочь в решении ряда вопросов, касающихся прав на соцобеспечение, на жилище, на охрану здоровья и др., сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
«По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — прокомментировала итоги личных приёмов Ирина Фаевская.
Она также добавила, что по некоторым вопросам уже направлены ходатайства должностным лицам.

Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону 8 (498) 602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, отражающие суть проблемы, заполнить форму на сайте подмосковного омбудсмена или записаться на дистанционное консультирование на региональном портале госуслуг.

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В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков
02 августа 2024, 09:59

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

На территорию России вернулся отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин Вадим Соколов (Красиков). Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках обмена на родину вернулся <…> гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — заявил источник информагентства.
Красиков известен тем, что ликвидировал чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который издевался и убивал российских военных. За это преступление россиян получил пожизненный срок в Германии.

Вечером в четверг, 1 августа, самолет с российскими гражданами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Глава государства Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что сдержанные переговоры США и России могут принести плоды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#россия
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 августа составила четыре балла
02 августа 2024, 09:42

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 2 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Проезд в сторону столицы затрудним на федеральных шоссе М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Носовихинское и Минское», — отмечается в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 944 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем месяцем ранее.

В областном Минтрансе также напомнили, что на сегодня синоптики обещают дожди, и призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, не превышать разрешённую скорость, избегать резких манёвров и не парковаться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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#подмосковье
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Суд заочно арестовал Дубинина за госизмену и содействие терроризму
02 августа 2024, 07:42

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный Лефортовский суд заочно арестовал бывшего замдиректора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Александра Дубинина за государственную измену и содействие терроризму, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Таким образом, Дубинина обвиняют в совершении госизмены, а также в содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

Накануне стало известно, что Следственный комитет попросил Лефортовский суд арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*. Другие детали не известны, поскольку дело находится под грифом секретности.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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У украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей
Соцслужба Украины: у украинских семей в странах Европа забрали 430 детей
02 августа 2024, 05:14

Фото: iStock/tylim

430 детей были изъяты из украинских семей в европейский странах, сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины.
Отмечается, что 122 случая были зафиксированы в Германии, 39 – в Польше, по 20 – в Норвегии и Испании. Директор службы Василий Луцк объяснил, что среди причин изъятия детей – незнание законов европейских стран и разное отношение к воспитанию детей.

«Например, когда ребенка громко ругают на улице, когда ребенка одного, например, в возрасте до десяти лет отправляют в школу, что в принципе в Украине привычно, а во многих странах Европы это запрещено», – объяснил эксперт.

Он добавил, что детей также могут забирать из дома по объективным причинам, например, когда у одного из родителей проблемы со здоровьем. Европейские социальные службы сосредоточены на поиске родственников или законных представителей, готовых принять ребенка и заботиться о нем в будущем.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы требуют от России вернуть детей, изъятых в Евросоюзе.

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В России захотели обязать родителей обеспечивать детей до 23 лет во время учебы
02 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутаты от фракции ЛДПР хотят обязать родителей содержать своих детей до 23 лет, пока те учатся по очной форме. Соответствующий законопроект они внесли в палату представителей, сообщает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, если родители не смогут договориться об уплате алиментов, суд установит их в определенной денежной сумме. Если родители не в состоянии заботиться о ребенке, они могут обратиться за помощью к своим братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Право на получение алиментов прекращается по окончании обучения, отчислении или достижении 23 лет.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин объяснил, пояснил, что ребенку трудно жить и учиться на стипендию и что родители несут ответственность до тех пор, пока ребенок не станет самостоятельным и не начнет зарабатывать деньги.

«А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении», — отметил парламентарий.

Ранее в России ввели запрет на продажу энергетических напитков детям. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в третьем и окончательном чтении.

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#дети
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На Украине резко ответили мэру Одессы на высказывания об обнулении города
Кипер: в Одессе нет места улицам в честь людей, которые воспевали СССР
02 августа 2024, 01:19

Фото: iStock/teksomolika

В Одессе нет места улицам, названным в честь людей, которые воспевали честь СССР, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей», – отмечается в публикации.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц превратит город в ничто.

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#украина
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Адвокат Винника рассказал о причинах отказа включить россиянина в обмен
02 августа 2024, 00:33

Фото: iStock/Zolnierek

Адвокат Александра Винника Аркадий Бух объяснил, что его подзащитный еще не осужден в США и поэтому не мог быть включен в сделку по обмену, передает РИА Новости.
«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться», – отметил юрист.

Он также заявил, что существует закономерность, согласно которой правительства США и России редко освобождают людей, которые еще не осуждены. Поэтому кажется маловероятным, что Винник будет обменен. Бух добавил , что встретился с Винником 1 августа и заявил о хорошем состоянии подзащитного

Ранее Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании криптовалютной биржи BTC-e гражданина России Александра Винника, заявила, что ее сын был исключен из списка обмена заключенными по неизвестным причинам.

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#сша
#суд
#россия
#адвокат
#криптовалюта
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Ильин день: Чего нельзя делать 2 августа, чтобы не столкнуться с болезнями
Православные верующие отметят Ильин день 2 августа
02 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные 2 августа вспоминают пророка Илию – единственного пророка из Ветхого Завета и первого святого Древней Руси. По легенде, он был одним из немногих праведников, попавших на небеса ещё при жизни. В материале «Радио 1» расскажем о традициях этого дня, что можно и нельзя делать 2 июля.

Кто такой Илия Пророк

Согласно Ветхому Завету, Илия появился на свет за 900 лет до Рождества Христова. Он жил в израильском городе Фесвии, который располагался на территории современной Иордании.

С первых дней жизни пророка сопровождали чудеса. Согласно легенде, когда Илия родился, отцу пришло видение, что младенца окружили благородные мужи, которые приветствовали его и пеленали огненными языками. И этому ведению было суждено сбыться – ребёнок стал пламенным ревнителем веры в единого Бога.

Также существует предание, что Илия оказался на небесах ещё при жизни. Когда он прогуливался со своим воспитанником, внезапно появилась огненная колесница, которая унесла его ввысь. Так появилось народное представление об Илие Громовержце. В Древней Руси было поверье, что гроза и молнии вызваны тем, что по небу мчится Илия на огненной колеснице.

Ильин день: Традиции

Ежегодно в Ильин день по всей России совершаются крестные ходы и торжественные молебны. Священники облачаются в красные одеяния, символизирующие пророков и мучеников. Верующие в этот день приходят в церковь, чтобы поставить свечку за здоровье близких.

На Руси было принято считать, что со 2 августа лето начинает переходить в осень, потому что праздник всегда совпадал с завершением сенокоса и началом жатвы. Также начинала ухудшаться погода: ночи становились более холодными и длинными, а жара днём спадала.

Что можно делать 2 августа

Верующим рекомендуется посетить храм. Если такой возможность нет, то необходимо выделить время, чтобы пропеть тропарь и кондак святому Илие, а также прочитать ему молитву.

Наши предки считали, что травы, собранные в Ильин день, обладали целительными свойствами. Предки рано просыпались и заготавливали их, после чего сушили и использовали весь год.
Фото: iStock/Yana Tatevosian

Что нельзя делать 2 августа

Традиционно в Ильин день запрещалось купание. Народ верил, что в этот день нечисть, в том числе подводная, не спит.

Не рекомендуется находиться рядом с водоемами и заниматься ловлей рыбы. Христиане считали, что купаться нельзя и после дня Ильи, поскольку с этого момента вода во всех водоемах становится холодной и приносит несчастья и болезни.

В этот день рекомендуется воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, стараться не переедать. В первую очередь это касается тех, кто будет праздновать День воздушно-десантных войск (ВДВ).

Также считается, что в Ильин день нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Однако Церковь не вводила строгих запретов на работу, поскольку бывают ситуации, что отложить её невозможно.
Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

Именины 2 августа

В выборе имени родившегося в этот день ребёнка помогут именины:

  • Александр – святой покровитель Александр Пергийский;
  • Алексей – святой покровитель Алексий Бортсурманский;
  • Георгий – святой покровитель Георгий I, патриарх Константинопольский;
  • Иван – святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
  • Илья – святой покровитель пророк Илия;
  • Константин – святой покровитель Константин Косинский;
  • Пётр – святой покровитель Пётр Константинопольский;
  • Фёдор – святой покровитель Фёдор Ушаков.
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