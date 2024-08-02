Песков: дети Дульцевых только в самолете узнали, что они русские

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Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых узнали, что они русские, только в самолете, русский язык и президента России Владимира Путина они не знали. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Когда дети спустились по трапу самолета - они по-русски не говорят, — и как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches ("доброго вечера" – ред.)», — рассказал Песков.
Он добавил, что дети спрашивали у родителей, что за важный человек их встречает, то есть они не знают российского президента. По словам Пескова, нелегалы идут на подобные жертвы ради своей работы и преданности государству.
Пресс-секретарь президента отметил, что на Западе Дульцевых могли лишить родительских прав и отобрать детей.
1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов. Президент России Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена.
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