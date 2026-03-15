«Ничего не отнимаем»: В Москве предложили переименовать Киевский вокзал в Брянский

15 марта 2026, 15:27

Депутат Иванов: Киевскому вокзалу нужно вернуть историческое название

Заместитель председателя «Всемирного русского народного собора» и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский.





В беседе с «Газетой.Ru» Иванов напомнил, что до 1934 года вокзал носил название Брянского — по железной дороге, которую обслуживал. По словам депутата, возвращение исторического названия станет актом уважения к прошлому.



Он отметил, что поезда до Киева сейчас практически не ходят, а сообщение с Брянском активно развивается, поэтому название «Брянский вокзал» будет точнее отражать реальные перевозки.

«Мы не отнимаем ничего у Киева. Мы возвращаем то, что всегда было нашим — русское имя русского вокзала, построенного русскими инженерами для русских людей. Пусть у нас будет Брянский вокзал, а у Киева — своя история, которую они сами выбрали», — заявил политик.