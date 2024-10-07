«Расстройство личности»: Депутат Милонов высказался о людях, называющих себя квирами*

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В середине сентября в Ленинградской области произошло жестокое убийство. 20-летний квир-блогер* лишил жизни 53-летнего политического активиста, нанеся ему более 20 ножевых ранений. Особенное внимание общественности привлекла личность убийцы, который заявил, что не отождествляет себя с каким-либо полом.
О каком отклонении может говорить то, что человек не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам, рассказал депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1».
Он рекомендовал таких людей показывать специалистам, которые занимаются подобными расстройствами.
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«Это очень серьезное расстройство личности. По оценкам, имевшим место и среди западных психиатров, именно эти люди склонны во много раз чаще совершать преступления. Рассудок этого человека уже помутнен, потому что он не может идентифицировать простейшие вещи: мальчик он или девочка. Это говорит, что у человека очень серьезное расстройство психики. Его надо лечить. Новая идеология говорит, что лечить не надо и это норма, но это не просто свобода, а тревожный сигнальчик, и ничего нормального этот человек уже сделать не может точно», — пояснил Милонов.
Он рекомендовал таких людей показывать специалистам, которые занимаются подобными расстройствами.
«И там уже комплексная терапия применяется. Медикаменты используются, которые тормозят процессы, которые связаны, может, с поражением головного мозга, может, с другим, но человека нужно стабилизировать. Если он не может понять, кто он на самом деле, то и другие принципиальные вопросы для человека могут быть не решены. Нюансы его поведения непредсказуемы. А то, что такие люди излишне эмоциональны истеричны и подвержены внезапным всплеском гнева — доказано. Количество самоубийств среди этих людей в десятки раз выше, не потому что их не любят, а потому что они сами по себе люди, страдающие заболеваниями», — заключил депутат.
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Анастасия Бондарева