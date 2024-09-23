«Уже педофилия»: Член ОП про субкультуру квадроберов и кто ей управляет

Фото: iStock/natatravel
В России всё большую популярность приобретает субкультура «квадробика»: дети надевают маски или костюмы животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках и издавая различного рода звуки. Мнения по поводу безопасности такого поведения разделились.
Член общественной палаты РФ Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» сообщил, что все подобные технологии и субкультуры пришли в Россию из США и являются продуктами социальной инженерии, которая хочет сократить численность российского населения, взяв страну под свой контроль.
Поэтому, по словам эксперта, есть задача — поставить преграду к тем продуктам социальной инженерии, которые «уничтожают наше государство».
Читайте также:
«Зайчики по жизни»: Психиатр объяснил, с чем связана субкультура квадроберов
«Вместо ЛГБТ*»: Священник Ткачев назвал квадробику деградацией
Врач дала советы родителям детей-квадроби
*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
«Та же самая история с квадроберами. Их придумал в 70 годах гомосексуалист. Мальчик или девочка, которые ходят в маске лисички или зайчика в следующем этапе будут транслировать сексуальные отношения, как и у зверей. Вы же едите из миски, спите на коврике, в туалет ходите под елку. Следующим этапом будет совокупление, а это уже педофилия. Потому что там рядом появится старый волк, который с удовольствием такое поддержит… Это конкретно придумано родоначальником ЛГБТ* движения в Америке», — сказал эксперт.
Поэтому, по словам эксперта, есть задача — поставить преграду к тем продуктам социальной инженерии, которые «уничтожают наше государство».
Читайте также:
«Зайчики по жизни»: Психиатр объяснил, с чем связана субкультура квадроберов
«Вместо ЛГБТ*»: Священник Ткачев назвал квадробику деградацией
Врач дала советы родителям детей-квадроби
*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Бондарева