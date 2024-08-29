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Заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала иск Google к RT и отметила, что последние годы корпорация то и дело всячески препятствует деятельности издания.
«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — пояснила Белкина.
Недемократичность к российским медиа проявляет не только американская корпорация. Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил о «диктатуре демократии» коллективного Запада, в который в данный момент попал российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров.
«Не тюрьма, но и не свобода. Павел Дуров остается заложником «диктатуры демократии» коллективного Запада», — приводят argumenti.ru слова Слуцкого.
Ранее депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что уехавшие из Российской Федерации могут повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова.
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Мелисса Тимофеева