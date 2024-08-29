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Песков: Москва готова оказывать содействие Дурову как российскому гражданину

29 августа 2024, 14:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сооснователь и генеральный директор Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О получении им французского паспорта Кремлю ничего не известно.


Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает бизнесмена и программиста гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему поддержку, как и любому гражданину страны.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу, 24 августа. Позже французская прокуратура сообщила, что он не помещён в следственный изолятор, но ему запрещено покидать пределы Франции. Также Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

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#рф
Лавров: Киев сорвал мирные переговоры с Россией, вторгшись в Курскую област
Лавров: Авантюра Киева свела на нет стремление России к переговорам
29 августа 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Действия украинских властей в Курской области свели на нет стремления России к мирным переговорам. ОБ этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Сенегала Ясин Фалл 29 августа.
«Готовность России к переговорам ни у кого не должна была вызывать сомнения, но «авантюра» Киева в Курской области свела на нет эту тему», – цитирует Лаврова ТАСС.

РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД Сенегала. В рамках переговоров дипломат сообщил, что Россия
готова помочь Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности.

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#киев
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В Московской области стартовало обучение общественных наблюдателей
29 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-службе Мособлизбиркома.

В Красногорске провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Наблюдатель – представитель кандидатов либо партий, Общественной палаты России или региона. Он следит за процессом голосования, подсчётом голосов, определением результатов выборов. С недавнего времени наблюдать можно не только за процессом на участке, но и за дистанционным электронным голосованием», – отметили в пресс-службе.
Приглашённым экспертом от Мособлизбиркома выступила консультант юридического отдела правового управления Дарья Кузьмина. Она рассказала будущим наблюдателям об особенностях предстоящей избирательной кампании, о работе УИКов, о том, какими правами обладает наблюдатель, какие изменения коснутся деятельности наблюдателей в этом году.

Помимо этого, наблюдателям рассказали о возможных нестандартных ситуациях, которые могут возникать на избирательных участках. Представили Общественной палаты Московской области ответили на все вопросы слушателей, отметили в Мособлизбиркоме.

Штаб Общественного наблюдения за выборами будет работать все 3 дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.

Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#московская область
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«Проведешь остаток жизни в тюрьме»: Трамп обвинил Цукерберга в поддержке заговора
Трамп пригрозил отправить Цукерберга в тюрьму до конца жизни
29 августа 2024, 13:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп пригрозил главе компании Meta* Марку Цукербергу, что тот проведет остаток жизни в тюрьме, если продолжит финансировать заговор в американском правительстве.
Слова Дональда Трампа из его книги «Спасти Америку» приводит издание Politico. Речь шла о пожертвованиях в $420 миллионов Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Якобы деньги выделили на борьбу с COVID-19 в 2020, а на самом деле средства пошли на организацию голосования. Таким путем Цукерберг якобы сделал вклад в победу Джо Байдена на выборах.

Трамп написал, что еще будучи президентом США, пригласил Марка и Присциллу в овальный кабинет в Белом доме, когда те «замышляли заговор против президента» в 2020 году.

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#сша
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#выборы
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Лукашенко рассказал, при каких условиях Белоруссия может начать войну
Лукашенко: Приказов воевать за пределами Белоруссии не было и не будет
29 августа 2024, 12:50

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что не отдавал и не отдаст своей армии приказа воевать за пределами страны. Заявление белорусского лидера передает агентство БелТА 29 августа.
«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», – сказал Лукашенко во время доклада об актуальных вопросах информационной политики.

Ранее украинский МИД заявил, что Белоруссия собирает у границ войска, военную технику, ПВО и бойцов бывшего «Вагнера». Ссылаясь на заявление, Киев рекомендовал белорусам отвести военных и «не делать трагических ошибок под давлением Москвы». Белорусский МИД ответил, что официально никаких обращений от украинских властей не было.

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#мид
#белоруссия
#заявление
#киев
#лукашенко
#пво
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Глава штаба ОДКБ Сердюков: атака ВСУ на Курскую область усиливает напряжённость
29 августа 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Проведение киевским режимом провокации в Курской области вызвало дополнительный рост напряжённости в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
В своём выступлении перед журналистами на брифинге он также добавил, что сложившаяся непростая военно-политическая обстановка в восточноевропейском регионе оказывает существенное влияние на все государства, входящие в организацию. По словам Сердюкова, западные страны рассматривают границы ОДКБ в качестве плацдарма для формирования потенциальных угроз, направленных против России и её союзников.

Глава Объединённого штаба также указал, что НАТО продолжает наращивать численность коалиционных военных группировок у западных границ ОДКБ, называя в качестве предлога некую гипотетическую «угрозу с Востока». Также продолжается накачивание оружием Украины и милитаризация Польши и прибалтийских республик.

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#страны
#нато
#украина
#граница
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Боррель: ЕС не смог выделить Киеву €6 млрд евро помощи из-за вето Венгрии
29 августа 2024, 11:59

Фото: istockphoto/xbrchx

Более шести миллиардов евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными. Причина этой ситуации заключается в вето, наложенным Венгрией.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, куда он прибыл вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это совещание было перенесено главой европейской дипломатии из Будапешта в Брюссель в качестве наказания Венгрии за визиты премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай в июле и его «несогласованные» с Еврокомиссией мирные инициативы.

По словам Борреля, эти средства уже зарезервированы на соответствующих счетах, но не могут быть переданы европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву из-за несогласия Венгрии.

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#китай
#мид
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#страны
#компенсации
#поставки
#ес
#венгрия
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На Украине прошли обыски у главы Одесского облсовета
«Страна.ua»: у главы Одесского облсовета Диденко прошли обыски
29 августа 2024, 11:46

Фото: istockphoto/reflection_art

На Украине НАБУ провела обыски у главы Одесского областного совета Григория Диденко. Об этом информирует «Страна.ua».
Кроме того, обыски проводятся у Лилии Томашевской, которая фактически является главой аппарата Одесского областного совета и близкой соратницей Диденко. Оба они являются членами президентской партии «Слуга народа». На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

До этого в Днепровском городском совете Украины начались обыски в связи с хищением средств чиновниками, выделенных на бомбоубежища. На данный момент нет информации о задержаниях.

Ранее глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко оказался под подозрением в незаконном обогащении на сумму свыше 56 миллионов гривен (примерно 123,8 миллиона рублей).

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#депутат
#украина
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В Москве нетрезвый мужчина угрожал прохожим саблей
29 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/RM-Foto

На северо-западе Москвы полицейские задержали пьяного мужчину, который шёл по улице, размахивая саблей, и угрожал прохожим. Как выяснилось, таким образом он хотел познакомиться с понравившейся ему девушкой.
О случившемся рассказали в столичной прокуратуре. В сообщении указано, что лихой рубака подошёл к группе молодых людей около дома на Пятницкой улице. Затем безо всякого повода он достал из ножен саблю и принялся размахивать ею, угрожая «порубить всех в капусту». Рука пьяного держала холодное оружие нетвёрдо, да и координация движений подвела, поэтому ребята сами обезоружили дебошира, а затем передали его в руки подъехавших полицейских.

В отношении 56-летнего жителя Митино, каковым оказался несостоявшийся пластун, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). С девушкой познакомиться таким нестандартным способом мужчине не удалось.

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#рф
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Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной F-16 над РФ
29 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto / KuntalSaha

Командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, его страна не накладывала ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в RT.
«Мы не вводили никаких ограничений на использование или дальность действия F-16, при условии соблюдения законов войны», — сказал Эйхельсхейм в интервью нидерландским СМИ, отвечая на вопрос об использовании истребителей Украиной над территорией России.

Ранее МИД РФ заявил, что США и их союзники по НАТО создают риски вооружённого столкновения с Россией, что может привести к катастрофическим последствиям. Поставки F-16 Киеву будут рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере.

Россия считает, что военные поставки Украине мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём». Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. США и НАТО напрямую участвуют не только поставками, но и подготовкой кадров в разных странах.

В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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