Песков: Москва готова оказывать содействие Дурову как российскому гражданину

Фото: сайт Кремля
Сооснователь и генеральный директор Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О получении им французского паспорта Кремлю ничего не известно.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает бизнесмена и программиста гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему поддержку, как и любому гражданину страны.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу, 24 августа. Позже французская прокуратура сообщила, что он не помещён в следственный изолятор, но ему запрещено покидать пределы Франции. Также Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
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Александр Бойцов