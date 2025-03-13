«Никаких компромиссов с предателями!»: Милонов — о разрешении Лободе выступать в России

Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)
Недавно певица Светлана Лобода заявила, что наибольший успех и пик её карьеры связан с выступлениями в России. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что у бывшей солистки группы «ВИА Гра» мало шансов вернуться с концертами в страну, где она стала популярной.
Парламентарий сильно сомневается, что с певицы может быть снят запрет на въезд в Россию на 50 лет. Об этом он сказал в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Милонов считает, что после окончания специальной военной операции на повестке дня появится «крайне непростая тема» снятия ограничений для некоторых украинских и про-украинских артистов. Он уверен: в отношении неблагодарных предателей никаких компромиссов быть не должно. Многие из знаменитостей, рождённых на Украине, а прославившиеся за счет России, позволяли в адрес страны ужасающие высказывания.
Он выразил мнение, что Лободе и другим украинским артистам, мягко говоря, не будут рады в России.
Ранее появилась информация, что певица София Ротару готова выступить в России за 13 миллионов рублей на каком-либо статусном мероприятии или корпоративе. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что она передумала продавать свою квартиру в Москве.
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Милонов считает, что после окончания специальной военной операции на повестке дня появится «крайне непростая тема» снятия ограничений для некоторых украинских и про-украинских артистов. Он уверен: в отношении неблагодарных предателей никаких компромиссов быть не должно. Многие из знаменитостей, рождённых на Украине, а прославившиеся за счет России, позволяли в адрес страны ужасающие высказывания.
«Так какого черта мы должны их здесь вновь жаловать и открывать им путь в хлебосольную Россию, которая для них такая плохая», — заявил Милонов.
Он выразил мнение, что Лободе и другим украинским артистам, мягко говоря, не будут рады в России.
Ранее появилась информация, что певица София Ротару готова выступить в России за 13 миллионов рублей на каком-либо статусном мероприятии или корпоративе. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что она передумала продавать свою квартиру в Москве.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов