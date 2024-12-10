Осыпает деньгами, но не уходит из семьи: кем оказался богатый любовник Светланы Лободы, его связь с контрабандой

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
После начала спецоперации Светлана Лобода покинула Россию вместе с семьей. После со стороны певицы были осуждающие разговоры о СВО и активные действия по поддержке Украины. Как сейчас живет исполнительница хита «К черту любовь» читайте в материале «Радио 1».
После России
В 2022 году Светлана Лобода перебралась на постоянное место жительства в Латвию. После переезда из страны, в которой она была очень популярна, жизнь певицы сильно изменилась. По информации, опубликованной в «Российской газете», Светлана выражала недовольство тем, что её карьера после ухода с российской сцены развивается не так успешно, как она ожидала.
«Я поняла, что ухожу с того Олимпа, на который я пришла с большим трудом, который мне давался очень сложно. Лет, наверное, шесть я пыталась выйти из пространства только своей страны, потому что у меня была детская мечта, желание быть известным человеком не только в своей стране, но и за её пределами», — пожаловалась корреспондентам Светлана.
Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Бывшая звезда российской эстрады пыталась исполнять песни на украинском языке, но публика не оценила таких хитов. Ее концерты на Украине не пользуются большой популярностью, даже те, которые она устраивает в поддержку ВСУ.
Что бы не растерять последних поклонников Лобода объявила, что не будет отказываться от русского языка и русскоязычных песен. После чего певица начала учить английский язык. В планах у Лободы появилось покорение англоязычной аудитории. Пока трудно сказать, достигнут ли песни на английском языке такого же успеха, как русскоязычные.
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Возлюбленный-миллиардер
Светлана Лобода очень долгое время скрывала свою личную жизнь. Как потом выяснилось, певица уже несколько лет живет с миллиардером Артуром Гранцем. Избранник Лободы очень интересная личность. Гранц по национальности армянин, но также как и Лобода родился на Украине. Мужчина долгое время жил в Белоруссии и имеет белорусское гражданство, а вот на Украине у Артура Гранца только вид на жительство.
Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
Украинобелорусский армянин основал компанию BF Capital, которая управляет недвижимостью и сетью магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Также он стал владельцем сети duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в минском аэропорту. Украинские СМИ часто называют Артура Гранца королем контрабанды.
Дело в том, что после начала спецоперации магазины Гранца в разы увеличили обороты табачной и алкогольной продукции. Есть предположения, что через сети магазинов беспошлинной торговли идет контрабанда безакцизных товаров в государства Евросоюза.
Место жены миллиардера занято
Гранц удовлетворяет любые желания Любоды и буквально осыпает её деньгами. Благодаря его поддержке Светлана чувствует себя финансово уверенно даже в сложные для нее сейчас времена. Лобода имеет возможность диктовать условия организаторам своих концертов и наслаждается роскошными отелями, отдыхом на эксклюзивных курортах, а также брендовыми вещами и украшениями. Гранц помог артистке приобрести дом на берегу моря в Европе. Однако жениться на Светлане миллиардер не может, потому что он уже многие годы женат и в браке у него есть дети.
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