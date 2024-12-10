Осыпает деньгами, но не уходит из семьи: кем оказался богатый любовник Светланы Лободы, его связь с контрабандой

После начала спецоперации Светлана Лобода покинула Россию вместе с семьей. После со стороны певицы были осуждающие разговоры о СВО и активные действия по поддержке Украины. Как сейчас живет исполнительница хита «К черту любовь» читайте в материале «Радио 1».