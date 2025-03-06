Слухи о нетрадиционной ориентации* и азербайджанский олигарх: личная жизнь Светланы Лободы и от кого на самом деле она родила?

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода нередко оказывается в самом центре скандалов. Даже свою музыкальную карьеру артистка начала с конфликтов с коллегами по сцене. Чем на этот раз Лобода привлекла к себе внимание расскажет «Радио 1».
Музыкальная карьера
До своей ошеломляющей популярности в России Лобода и не мечтала о том, что когда-то будет заполнять стадионы. Сначала оказалась в небольшом местном музыкальном коллективе «Капучино», затем привлекла внимание Константина Меладзе, который искал солистку для своего проекта. Это стало для нее пропуском в мир российского шоу-бизнеса. Однако удержаться в группе ей не удалось из-за ее непростого характера.
Скандалы с Надеждой Грановской и Верой Брежневой стали причиной ее ухода из коллектива: по различным данным, Меладзе не смог терпеть постоянные конфликты между Лободой и Брежневой и решил с ней расстаться. В составе трио певица проработала всего около четырех месяцев, после чего начала самостоятельную карьеру.
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В тот момент Светлана Лобода осознала, что путь к музыкальному успеху требует скандалов и конфликтов. Не проходило и месяца, как она, выбравшись из-под контроля Меладзе, снова становилась участницей очередной ссоры.
Нетрадиционная ориентация*
Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)
На Украине певицу неоднократно обвиняли в романах с женщинами*. Слухи подогревал тот факт, что Лобода слишком много времени проводила со своим продюсером Нателлой Крапивиной-Алиевой. Стоит отметить, что Нателла — дочь одного из самых состоятельных людей Украины, строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева. Он владеет такими торговыми центрами, как «Мандарин Плаза», Ocean Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall, а также бизнес-центром «Парус» — самым высоким небоскрёбом в стране, и элитным жилым комплексом ЖК Diamond Hill.
В последнее время между продюсером и певицей начали ходить слухи о возможной любовной связи*. Говорят даже, что Нателла планирует сменить пол ради Лободы*. После рождения второй дочери у певицы и ряда неоднозначных высказываний девушек на эту тему, общественные подозрения только усилились.
«Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и начали дружить. Потом у нас родилась девочка, мое сокровище большое, и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет. Я ей очень доверяю и хочу, чтобы она была крестной матерью моего ребенка. В связи с этим событием мы сроднились еще больше», — говорила прежде Лобода украинским СМИ.
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Мужчины Светланы Лободы
Несмотря на слухи о возможной связи с Нателлой, Лободу нередко замечали в компании мужчин. В самом начале карьеры певица была замечена в отношениях с собственным продюсером Александром Ширковым. После того, как связь с экс-возлюбленным была разорвана, артистка закрутила роман с телеведущим и актером Геннадием Попенко. Среди мужчин, в разные периоды носивших статус бойфрендов восхитительной блондинки, называют испанского промоутера Энрике Лопеса, продюсера Михаила Ясинского, хореографа Андрея Царя и даже Тиля Линдеманна, фронтмена немецкой группы «Rammstein».
Предполагалось даже, что он мог стать отцом ее ребенка. Однако внимательные поклонники подсчитали, что с момента их встречи до появления ребенка прошло более 10 месяцев, и предложили альтернативную версию относительно отцовства ребенка Лободы.
«Света вообще-то уже давно живет с девушкой Нателлой, ее продюсером. И, по всей видимости, она просто сделала ЭКО, чтобы был совместный ребенок. А весь этот бред с «Раммштайном» — показуха для зрителей», — пишут пользователи Сети.
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