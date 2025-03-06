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Слухи о нетрадиционной ориентации* и азербайджанский олигарх: личная жизнь Светланы Лободы и от кого на самом деле она родила?

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода нередко оказывается в самом центре скандалов. Даже свою музыкальную карьеру артистка начала с конфликтов с коллегами по сцене. Чем на этот раз Лобода привлекла к себе внимание расскажет «Радио 1».

Музыкальная карьера


До своей ошеломляющей популярности в России Лобода и не мечтала о том, что когда-то будет заполнять стадионы. Сначала оказалась в небольшом местном музыкальном коллективе «Капучино», затем привлекла внимание Константина Меладзе, который искал солистку для своего проекта. Это стало для нее пропуском в мир российского шоу-бизнеса. Однако удержаться в группе ей не удалось из-за ее непростого характера.

Скандалы с Надеждой Грановской и Верой Брежневой стали причиной ее ухода из коллектива: по различным данным, Меладзе не смог терпеть постоянные конфликты между Лободой и Брежневой и решил с ней расстаться. В составе трио певица проработала всего около четырех месяцев, после чего начала самостоятельную карьеру.

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В тот момент Светлана Лобода осознала, что путь к музыкальному успеху требует скандалов и конфликтов. Не проходило и месяца, как она, выбравшись из-под контроля Меладзе, снова становилась участницей очередной ссоры.

Нетрадиционная ориентация*


Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)

На Украине певицу неоднократно обвиняли в романах с женщинами*. Слухи подогревал тот факт, что Лобода слишком много времени проводила со своим продюсером Нателлой Крапивиной-Алиевой. Стоит отметить, что Нателла — дочь одного из самых состоятельных людей Украины, строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева. Он владеет такими торговыми центрами, как «Мандарин Плаза», Ocean Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall, а также бизнес-центром «Парус» — самым высоким небоскрёбом в стране, и элитным жилым комплексом ЖК Diamond Hill.

В последнее время между продюсером и певицей начали ходить слухи о возможной любовной связи*. Говорят даже, что Нателла планирует сменить пол ради Лободы*. После рождения второй дочери у певицы и ряда неоднозначных высказываний девушек на эту тему, общественные подозрения только усилились.

«Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и начали дружить. Потом у нас родилась девочка, мое сокровище большое, и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет. Я ей очень доверяю и хочу, чтобы она была крестной матерью моего ребенка. В связи с этим событием мы сроднились еще больше», — говорила прежде Лобода украинским СМИ.


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Мужчины Светланы Лободы


Несмотря на слухи о возможной связи с Нателлой, Лободу нередко замечали в компании мужчин. В самом начале карьеры певица была замечена в отношениях с собственным продюсером Александром Ширковым. После того, как связь с экс-возлюбленным была разорвана, артистка закрутила роман с телеведущим и актером Геннадием Попенко. Среди мужчин, в разные периоды носивших статус бойфрендов восхитительной блондинки, называют испанского промоутера Энрике Лопеса, продюсера Михаила Ясинского, хореографа Андрея Царя и даже Тиля Линдеманна, фронтмена немецкой группы «Rammstein».

Предполагалось даже, что он мог стать отцом ее ребенка. Однако внимательные поклонники подсчитали, что с момента их встречи до появления ребенка прошло более 10 месяцев, и предложили альтернативную версию относительно отцовства ребенка Лободы.

«Света вообще-то уже давно живет с девушкой Нателлой, ее продюсером. И, по всей видимости, она просто сделала ЭКО, чтобы был совместный ребенок. А весь этот бред с «Раммштайном» — показуха для зрителей», — пишут пользователи Сети.

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«Она имеет право»: Пригожин вступился за Глюкозу после обвинений в наркомании
Продюсер Пригожин: странное поведение Глюкозы может оказаться пиаром альбома
06 марта 2025, 16:30

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Странное поведение Глюкозы на попавшем в сеть видео, после которого ее начали обвинять в употреблении наркотиков, может оказаться лишь попыткой как можно громче пропиарить новый альбом. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, дело также может быть в том, что после летнего скандала в Красноярске прошло не так много времени, и певица все еще переживает сильный стресс.
«Да, возможно, поведение Глюкозы вызывает возмущение и удивление у некоторых, но почему люди всегда спешат всех записывать в наркоманы? Она живой человек, имеет право реагировать на любые явления так как считает нужным, она не должна отчитываться ни перед кем за свои поступки, если, конечно, это не связано с нарушением закона», — возмутился Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем представители певицы, отмечает ОСН, отказались давать какие-либо комментарии о распространяющемся в интернете видео.

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Яна Поплавская требует закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга
06 марта 2025, 16:21

Яна Поплавская (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская заявила, что проблема квадробинга в России всё ещё актуальна. В связи с этим актриса призвала закрыть шоу «Маска», где звёзды переодеваются в животных.
Звезда фильма «Про Красную Шапочку» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть законопроект по пресечению пропаганды квадробинга. В качестве примера, иллюстрирующего проблему, Поплавская привела популярное музыкальное шоу «Маска», выходящее на телеканале НТВ.

В проекте звезды отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют песни перед членами жюри, которые должны угадать, какая знаменитость прячется под маской.

«Проблема всё еще актуальна! Включите НТВ и посмотрите «Маску». Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тёти. Шоу квадроберов идёт в прайм-тайм, жюри и ведущие – в восторге. Насчёт телезрителей сомневаюсь. Недешёвое шоу, кстати – костюмы, свет, декорации, гонорары участникам и жюри. Только вложенные миллионы дают какой-то странный результат», – заявила Поплавская в своём Telegram-канале.
Актриса возмущена, что федеральный телеканал культивирует квадроберов. Она указала, что на Первом канале выходит похожее шоу, однако она не может себе представить, чтобы, например, музыкант Денис Майданов переоделся в костюм животного и уехал выступать перед бойцами СВО.

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#законопроект
#шоу
#актриса
#маска
#животные
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«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы
06 марта 2025, 16:15

Никита Джигурда (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Никита Джигурда прокомментировал попавшее в прошлом году в сеть скандальное видео, на котором он танцует с балериной Анастасией Волочковой, раздевает ее и целует в интимные места. По его словам, происходящее на записи было не более, чем частью репетиции творческого проекта.
«Нашумевшее наше с Настей якобы скандальное видео было частью репетиции творческого проекта, в котором предполагалось объединить балет с чеховским «Медведем». Репетиция утекла в Сеть. И нас с богиней Волочковой попытались обвинить в непотребном поведении, своей «голой» вечеринке. Но в итоге все разобрались», — поделился актер в интервью NEWS.ru.
Джигурда также отметил, что его супруга Марина Анисина никогда не ревновала его к Волочковой, а разрешала дружбу и совместное творчество, за что он ей очень благодарен. Однако сейчас с балериной он почти не общается и не видится, потому что, по его словам, вернулась Марина и он сконцентрировался на семье и творчестве.
«Я люблю обнимашки. Без подключения «нижнего этажа» и сердечной чакры. Марина меня очень хорошо знает», — заверил Джигурда.
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#скандал
#шоу-бизнес
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Сорвал овации: Стас Пьеха вывел на сцену красавца-сына от модели
Стас Пьеха вывел на сцену 10-летнего сына Петю
06 марта 2025, 16:00

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха вчера вечером дал большой концерт в родном Санкт-Петербурге. На своё выступление в БКЗ «Октябрьский» певец пригласил бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю.
Пьеха ранее признавался, что ему тяжело назвать себя идеальным отцом, однако он работает над собой и старается быть действительно хорошим родителем.

Во время концерта исполнитель вывел за руку 10-летнего Петю, который сказал трогательные слова со сцены.

Стас Пьеха с бывшей женой и сыном ​(фото: Instagram* @knyaginya)

«Моя мечта – чтобы всё самое хорошее стало лучше, а всё самое плохое превратилось в хорошее, чтобы было тепло, и мы катались на велосипедах с друзьями. И на море купались. Чтобы все мои родственники не болели, а самое главное – чтобы мама и папа мной гордились», – сказал мальчик.
Пьеха расстался с матерью своего единственного ребёнка в 2015 году. Сейчас певец не состоит в отношениях, поскольку сделал упор на карьере.

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*запрещён в РФ
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Женился на студентке и бросил ее с сыном ради продюсера: почему звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич набрал 30 кг?
06 марта 2025, 15:59

Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из программы «6 кадров»)

Слава пришла к Эдуарду Радзюкевичу в середине нулевых, когда зрители увидели первые серии «6 кадров». Оказалось, что артист, чьи экранные образы смешили людей до боли в животах, в реальной жизни хлебнул немало горя — смерть родных, алкоголизм и два развода. Как Радзюкевичу удалось бросить пить, и как он живет теперь — в материале «Радио 1».

Хотел стать военным

Эдуард Радзюкевич появился на свет в 1965 году в Петрозаводске в семье военного и профессиональной спортсменки. Мама Эдуарда скончалась через два дня после того, как мальчик отпраздновал свой пятый день рождения. Радзюкевич много раз делился, что сильно скучает по маме и с каждым годом все больше ощущает, что ее не хватает. Работа военного предполагала частые разъезды по стране, поэтому заботится об Эдуарде и его старшем брате, Юрии, у их папы возможностей было мало.

Младшего сына отправили в Москву к бабушке и дедушке, а старшего отдали в школу-интернат. Родители папы Эдуарда с первых дней начали прививать внуку чувство сострадания, упорство и любовь к спорту. Однако сам Радзюкевич быстро понял, что легкая атлетика — только временное занятие. Десятилетний Эдуард захотел продолжить дело отца и стать военным, поэтому все свои силы направил на подготовку к поступлению.

Однако молодой человек провалился на последнем этапе. Радзюкевичу диагностировали диатез. Пришлось отказаться от мечты о военной карьере и выбрать иную специальность. Так Эдуард стал студентом технического университета — в его стенах он освоил сразу восемь рабочих специальностей.

Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из сериала «Темное царство»)

Тяжелая утрата и первый брак

В студенческие годы Радзюкевич подрабатывал на заводе, чтобы материально помочь бабушке с дедушкой. Еще молодой человек ходил в театральную студию и был частью студенческого вокально-инструментального ансамбля.

Тогда Радзюкевич осознал, что сцена нравится ему больше, чем станок. Эдуард забрал документы из университета и отнес их в театральное. С первого раза будущий артист прошел в школу-студию МХАТ и в Щукинское училище. Студентого последнего он и стал.

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Художественным руководителем Радзюкевича стал Юрий Авшаров — он поддержал молодого человека в тяжелый период. На третьем курсе Эдуард потерял бабушку с дедушкой. Он с трудом переживал потерю родных и начал выпивать, пытаясь так заглушить голоса близких, которые повсюду мерещились.

Авшаров поручил ему много работы в училище и для переживаний не осталось времени. Кстати, во время учебы в этом учебном заведении Эдуард заключил свой первый брак. Елена Ланская стала его женой после короткого романа. Однако уже через год молодые люди поняли, что поспешили со свадьбой, поэтому брак развалился. Детей в нем не появилось.

Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из фильма «На измене»)

Знал, что станет известным только после 35

Радзюкевич перенял от мамы поразительно точную интуицию. Еще в начале своей актерской карьеры он понимал, что станет по-настоящему известным только после 35 лет. Так и случилось. Сразу после выпуска Эдуард присоединился к команде передачи «Сам себе режиссер». В рамках проекта он занимался озвучкой, из-за чего первым популярность обрел не сам Эдуард, а его голос. Там Радзюкевич работал двенадцать лет и порой появлялся с эпизодической ролью в фильмах или сериалах. Вместе с тем Эдуард служил в театре в роли актера, режиссера и постановщика.

Потом артист стал мастером в ГИТИСе. В то время он и не подозревал, что такой опыт сильно изменит его жизнь. Почти сразу он начал испытывать чувства к одной из своих студенток, Елене Юровских — девушка была на семнадцать лет младше актера. Сблизиться с Еленой получилось только тогда, когда они попали в общую компанию.

Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из сериала «Время жестоких»)


Актер предложил Юровских ее проводить, а потом они уже не расставались. В 2003 году влюбленные расписались, а через некоторое время у них появился сын Георгий. Именно ребенок заставил Эдуарда навсегда отказаться от алкоголя: в один день артист, вернувшись со спектакля, наклонился к кроватке с мальчиком и ощутил острый укол вины. Осознав, что маленький Гоша достоин лучшего отца, Эдуард лег в клинику и избавился от зависимости.

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В 2004 году Радзюкевичу и его коллеге по проекту «Сам себе режиссер» Федору Добронравову предложили снимать скетчи. Поначалу выпуски выходили на телеканале «Рен-ТВ», но через год весь состав программы перешел на «СТС». Именно там артисты обрели популярность. В рамках шоу Эдуард смог попробовать себя в самых различных ролях. Он был и дворником, и владельцем крупного бизнеса.

Актера начали узнавать зрители, режиссеры. Последние поучаствовать в съемках более крупных проектов. Радзюкевич снялся в «Папиных дочках», «Кто в доме хозяин?», «Моей прекрасной няне» и «Нереальной истории». Эдуард попробовал себя и в роли режиссера — он снял несколько эпизодов для популярных сериалов. Наиболее известной работой артиста считается сериал «Сваты».

Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из фильма «Все как у людей. Продолжение»)

Новая жена и изменения в фигуре

Долгое время семья Эдуарда считалась примером для подражания. Радзюкевич трудился на нескольких работах, редкие выходные всецело посвящал жене и ребенку. Однако отношения Елены и Эдуарда все равно разрушились: фанаты узнали об их разводе в 2022 году. Сам актер делился, что они разошлись намного раньше, но тянули с официальным расторжением союза. Но Юровских и Радзюкевич не рассказывали о деталях размолвки. Некоторые поклонники уверены в том, что на разводе отразилась большая разница в возрасте, а другие судачат, что актер ушел к другой.

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Вскоре Эдуард вступил в новые отношения. Режиссер и продюсер Мария Сергеенкова на десять лет младше артиста. Вместе пара, если судить по соцсетям Марии, с 2017 года. Через несколько месяцев после расторжения брака Эдуарда с Еленой они поженились.

Поклонники судачат, что Сергеенкова могла стать причиной изменений во внешности Радзюкевича. Именно в 2017 году все перестали узнавать актера — он резко набрал больше тридцати килограммов. Кто-то полагал, что дело в проблемах со здоровьем. Однако сам Эдуард уверял, что просто бросил курить и стал больше есть. Актера лишний вес нисколько не смущает, поэтому избавляться он от него не собирается. Кроме того, он ему не мешает и в карьере: Радзюкевич все еще востребован как режиссер.

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