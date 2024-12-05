«Продажная Лобода»: пранкер Сорян уличил украинскую певицу в проституции и раскрыл цель ее выступлений перед ВСУ

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Популярный пранкер Сурен Каграманов, известный как Сорян, решил высказать свои мысли о Светлане Лободе в своем телеграм-канале. Он напомнил артистке о её поездке на передовую в 2023 году, приуроченной ко Дню независимости Украины, когда она с идеальной прической и макияжем пыталась создать видимость активной поддержки украинских военных. Сорян отметил, что выступления на позициях ВСУ стали для неё вершиной карьеры.
Лобода выступает перед ВСУ ради денег
Пранкер уверен, что за поездками на передовую скрывалось желание певицы заработать на выступлениях. Однако даже такие манипуляции уже не помогают артистке, так как все видят фальш в ее поступках.
«Певицу как ненавидели жители Украины, так и продолжают ненавидеть за проституцию, как физическую, так и политическую», — пишет он.
Пранкер также обратил внимание на то, что Лобода уже давно не живет на Украине, но по первому же зову своих «хозяев» она едет петь песни с нацистами.
«Все прекрасно понимают, что проституток бывших не бывает. Если она получала за половые связи деньги, то и в жизни «элитная» проститутка Лобода все такая же продажная, какой и была всегда в своей профессии», — добавил Сорян.
Антироссийские высказывания и критика поклонников
Ранее в сети появилось видео, на котором Лобода с гордостью прикрепляет к своему бронежилету украинские шевроны, среди которых были и оскорбительные надписи в адрес россиян. Певица также оставила свою подпись на сине-желтом полотне и невнятно исполняла песни под гитару в окружении нацистов. Особое внимание привлек кадр, на котором она рассматривает флешеты с аккуратным маникюром в руках. Это оружие, вероятно, будет использовано боевиками ВСУ против мирного населения, как это уже происходило ранее.
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Некоторые подписчики не оценили старания артистки и расценили поездку как пиар-ход и попытку реабилитации. В комментариях можно было встретить такие мнения:
«Лабудой была, лабудой и осталась», «Главное — в Россию больше не пускать», «Быстро забылись они сами и их песни», «Наверняка у нее уже татушки со свастикой на теле?» и «Лишь бы ее приняли за свою. Гадина».
После неудачной поездки к нацистам Лобода решила вернуться к истокам и вновь начала петь на русском языке, хотя ранее утверждала, что не будет выступать на языке «агрессоров». Впоследствии выяснилось, что изучение нового языка стало для нее настоящей проблемой, так как освоить язык, на котором она никогда не говорила, оказалось непросто. В одном из интервью Лобода даже отметила, что русский язык принадлежит не только России, и что запрещать украинцам говорить на русском — это опрометчивый шаг.
Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)
Лобода хочет вернуться в Россию?
Некоторые пользователи считают, что её действия направлены на возвращение на российский рынок. По их мнению, певица приняла это решение после значительного падения доходов, что негативно сказалось на её уровне жизни.
Лобода долгое время пыталась утвердиться в украинском шоу-бизнесе и привлечь англоязычную аудиторию, но безуспешно.
«Я хочу создавать музыку на украинском, потому что это моя страна, где я родилась. Я также хочу делать англоязычную музыку, так как считаю, что моя цель — это европейский рынок», — заявляла она ранее.
Однако теперь артистка переключилась на план «Б», который включает выступления перед состоятельными российскими бизнесменами и выпуск альбома на русском языке. Один из её клипов на новую песню был снят в цветах российского флага.
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