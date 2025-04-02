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Главная / Новости / Общество/ Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачёвой в Подмосковье перед продажей

Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачёвой в Подмосковье перед продажей

Фото: iStock/Ilija Erceg

Фото: iStock/Ilija Erceg

Никита Пресняков отремонтировал дачу бабушки Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища перед тем, как вновь выставить ее на продажу. Об этом пишет Shot.
По данным издания, звездная семья никак не может найти покупателя для дачи в Подмосковье площадью 760 квадратных метров с начала проведения российской спецоперации.

Оказалось, что людям не нравится скандальное имя собственника, а также отсутствие централизованной канализации.

Ранее покинувшая Россию семья пыталась сдать усадьбу с септиком в аренду за два миллиона рублей в месяц, однако желающих не нашлось.
В марте собственник дачи Пугачевой, ее внук Никита Пресняков, вновь выставил на продажу, предварительно сделав там ремонт. Также при желании потенциального покупателя там может остаться домработница, которая будет заниматься домашним хозяйством за 90 тысяч рублей в месяц.

Стоимость недвижимости составляет 152 миллиона рублей.

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#дачи
Скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
02 апреля 2025, 08:05

Фото: iStock/inga

В США скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена. Ему было 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь мужчины.
«Вэл Килмер, голливудский актер, который вкусил известность главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник», — говорится в статье.

Килмер скончался в Лос-Анджелесе из-за пневмонии.

Пик карьеры актера пришелся на 90-е. Самой известной его работой стала главная роль в фильме «Бэтмен навсегда». Он также снимался в кинокартинах «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».

В начале 2000-х карьера Килмера пошла на спад после провала фильма «Красная планета», где он сыграл главную роль.

В 2014 году стало известно, что у актера диагностировали рак горла. Однако Килмер смог побороть болезнь.

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#карьера
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Психолог объяснил, почему нельзя пытаться разыграть мошенников
Психолог Самбурский: попытки шутить и разыграть мошенника используют против вас
01 апреля 2025, 23:10

Фото: iStock/Diy13

Нельзя пытаться пошутить или разыграть мошенников, так как имея опыт в социальной инженерии они используют любые ваши слова против вас. Об этом заявил клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. По его словам, чем дольше продолжается разговор, тем больше аферисты вгоняют свою жертву в стресс.
«Замедляйтесь. Любое давление — красный флаг. Проверяйте. Перезвоните в официальную организацию, а не доверяйте «специалисту» на линии. Контролируйте цифровой след. Чем меньше личной информации в соцсетях — тем сложнее вас «подогнать» под схему. Наш мозг эволюционно запрограммирован доверять и действовать быстро — этим и пользуются мошенники», — посоветовал специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время исследование аналитиков «ПрессИндекс» пришло к выводам, что за последние полгода россияне в два раза чаще жаловались на потерю контроля над аккаунтами. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами, мошенники взламывали профили пользователей мессенджера Telegram в 1,7 раза чаще, чем юзерам всех остальных соцсетей вместе взятых.
«Суммарно по всем платформам количество сообщений о взломах аккаунтов увеличилось на 124,09%: с 51 129 в первом полугодии до 114 576 во втором. Динамика продолжает увеличиваться», — отмечается в исследовании.
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#telegram
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Российские ученые готовятся к испытаниям медицинских роботов в 2027 году
01 апреля 2025, 22:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские ученые готовятся к испытаниям медицинских роботов в 2027 году. Об этом заявил завкафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгений Магид.
Разработки должны будут заменить регистратора, помогая медикам в сопровождении пациента, и перевозить документы с лекарствами.

По его словам, первый прототип робота уже собран — это модель «ЛИРС АртБул». У второй модели — «ЛИРС АрНи» — пока готов лишь макет.
«Мы рассчитываем, что в 2027 году первый робот окажется в клинике КФУ и мы начнем испытывать его в рабочих условиях, возможно, его взаимодействие с пользователем. Полноценную роботизацию планируем на 2036 год, потому что, прежде чем выкатить большое количество роботов к пользователям, мы должны протестировать всю систему», — поделился ученый в беседе с «Татар-информом».
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Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели
01 апреля 2025, 22:17

Фото: iStock/ValerijaP

В Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, минусовые ночные температуры придут в четверг и сохранятся минимум до пятницы.
«Он также отметил, что атмосферное давление со вторника будет поступательно снижаться и к пятнице приблизится к отметке 738—740 миллиметров ртутного столба», — пишет «Вечерняя Москва» после беседы с метеорологом.
Однако в Сибири подобные погодные изменения оценивают как потепление. К примеру, в Кузбассе, как отмечает «Сiбдепо», ждут «невероятную весеннюю жару» — до -10 градусов ночью четверга и до 14 градусов днем.
«Ночью местами ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра местами достигнут 20 м/с», — говорится в материале.
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Астролог назвал самые напряженные в апреле
01 апреля 2025, 22:15

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Астролог Антон Майоров назвал самые напряженные дни с 1 по 30 апреля для всех знаков зодиака. По его словам, всего таких дат будет пять — три особенно тяжелых и две умеренных.
В беседе с «Петербургским дневником» эзотерик указал на 1, 13 и 14 апреля, как на самые трудные дни, когда возможно ощущение апатии и «нервотрепки». Умеренно напряженными датами он назвал 5 и 21 апреля — в это время может накалиться обстановка и отношения с близкими.

В свою очередь эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова поделилась советами, как правильно расставлять мебель в ванной комнате. В разговоре с «Москвой 24» она рассказала, что неверное расположение двери в ванной или мебель с острыми углами может пагубно влиять на здоровье. По ее словам, Вода — главный элемент помещения, потому не нужно использовать в нем яркие цвета и оттенки, чтобы не нарушать энергетический баланс.
«А еще не советую делать в ванной акцентным черный цвет. Он будет усиливать влияние энергии инь, которая и так преобладает в данной комнате, что отразится на самочувствии жильцов: они могут стать более вялыми и апатичными», — отметила астролог.
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