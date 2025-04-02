Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачёвой в Подмосковье перед продажей

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Никита Пресняков отремонтировал дачу бабушки Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища перед тем, как вновь выставить ее на продажу. Об этом пишет Shot.
По данным издания, звездная семья никак не может найти покупателя для дачи в Подмосковье площадью 760 квадратных метров с начала проведения российской спецоперации.
Оказалось, что людям не нравится скандальное имя собственника, а также отсутствие централизованной канализации.
Ранее покинувшая Россию семья пыталась сдать усадьбу с септиком в аренду за два миллиона рублей в месяц, однако желающих не нашлось.
В марте собственник дачи Пугачевой, ее внук Никита Пресняков, вновь выставил на продажу, предварительно сделав там ремонт. Также при желании потенциального покупателя там может остаться домработница, которая будет заниматься домашним хозяйством за 90 тысяч рублей в месяц.
Стоимость недвижимости составляет 152 миллиона рублей.
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Оказалось, что людям не нравится скандальное имя собственника, а также отсутствие централизованной канализации.
Ранее покинувшая Россию семья пыталась сдать усадьбу с септиком в аренду за два миллиона рублей в месяц, однако желающих не нашлось.
В марте собственник дачи Пугачевой, ее внук Никита Пресняков, вновь выставил на продажу, предварительно сделав там ремонт. Также при желании потенциального покупателя там может остаться домработница, которая будет заниматься домашним хозяйством за 90 тысяч рублей в месяц.
Стоимость недвижимости составляет 152 миллиона рублей.
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Элина Позднякова