Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачёвой в Подмосковье перед продажей

Нельзя пытаться пошутить или разыграть мошенников, так как имея опыт в социальной инженерии они используют любые ваши слова против вас. Об этом заявил клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. По его словам, чем дольше продолжается разговор, тем больше аферисты вгоняют свою жертву в стресс.