Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Ходят слухи, что уехавшая за границу вслед за комическим мужем-иноагентом Максимом Галкиным* бывшая Примадонна Алла Пугачёва активно пытается избавиться от всего имущества в России, однако это не совсем так. Кроме замка в деревне Грязи, у певцы есть дача на Истринском водохранилище, где она арендует также прибрежный участок земли вместе с причалом.
Несколько лет назад народная артистка СССР переписала недвижимость на старшего внука Никиту Преснякова, но тот уехал в США и забросил бабушкины хоромы, передаёт издание «Абзац». Рядом с этим загородным домом певица долгое время арендовала участок прибрежной зоны, на котором даже построила пирс. Это не понравилось её соседу бизнесмену Анатолию Рыськову. В 2023 году он подал на артистку в суд, указав в заявлении, что конструкция мешает ему ловить рыбу в водохранилище. Однако в удовлетворении иска предпринимателю-рыболову было отказано.
После переезда в Израиль Пугачёва за хлопотами позабыла об арендной плате за пирс и задолжала администрации Солнечногорска 50 тысяч рублей, но затем погасила задолженность. Власти городского округа сообщили корреспонденту издания, что артистка намерена арендовать объект до 2057 года. Тогда нестареющей певице исполнится 107 лет.
Квартира в Лимассоле — не единственное кипрское имущество Пугачёвой. В её собственности также находится вилла стоимостью 400 миллионов рублей. Кроме того, у экс-примадонны есть домик в Израиле и квартира в США.
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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
После переезда в Израиль Пугачёва за хлопотами позабыла об арендной плате за пирс и задолжала администрации Солнечногорска 50 тысяч рублей, но затем погасила задолженность. Власти городского округа сообщили корреспонденту издания, что артистка намерена арендовать объект до 2057 года. Тогда нестареющей певице исполнится 107 лет.
Квартира в Лимассоле — не единственное кипрское имущество Пугачёвой. В её собственности также находится вилла стоимостью 400 миллионов рублей. Кроме того, у экс-примадонны есть домик в Израиле и квартира в США.
Читайте также:
Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин
«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре
Зеркало Наполеона за 24 млн, компотьер за 22 млн: что Пугачева и Галкин* пытались вывезти за границу
* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов