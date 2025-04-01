«Это будет настоящая бомба!» Парламентарий предложил отдать замок Пугачёвой юмористам

Алла Пугачёва (Фото:РИА Новости/Илья Питалев)
Дорогостоящую резиденцию певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязи следует приспособить под новую резиденцию юмористов «Аншлага», считает депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«<…> нужно подойти к этому вопросу с юмором и креативом! <…> Эти талантливые люди [из «Аншлага»] десятилетиями дарят россиянам смех и хорошее настроение <…> Вместо унылого запустения или безликой резиденции мы получим настоящий центр юмора и сатиры, где каждый сможет найти для себя что-то по душе и от души посмеяться. <…> Это будет настоящая бомба!» – сказал депутат изданию «Абзац».Иванов предлагает, чтобы участники «Аншлага» открыли там свою творческую мастерскую и создали юмористический центр. По мнению депутата, это не только сохранит объект, но и превратит его в место, привлекательное для туристов и поклонников со всей страны.
Политик подчеркнул, что его предложение — это прежде всего шутка.
Как ранее стало известно, Алла Пугачёва выпустила две песни «Поцелуй войны» и «Мама», посвящённые героям Великой Отечественной войны.
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