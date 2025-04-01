«Это будет настоящая бомба!» Парламентарий предложил отдать замок Пугачёвой юмористам

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) должна была принять участие в первом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». Но перед этим ее арестовали вместе с мужем за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, что доставило немало проблем организаторам программы.