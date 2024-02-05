Никитенко избрали главой объединённого Серпухова

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Никитенко окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С 30 января 2017 по 2 июля 2018 года был первым замглавы администрации Кисловодска. С 27 января по 23 февраля 2022-го его назначили исполняющим обязанности главы городского округа Серпухов, а в феврале 2022-го избрали руководителем муниципалитета.
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