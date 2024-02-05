Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что он не будет принимать медаль зимних Олимпийских игр — 2022 от Международного олимпийского комитета (МОК), если ее не вручат ему лично, передает ТАСС.