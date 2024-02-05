Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков завоевал профессиональный пояс Международной боксёрской ассоциации. Он победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте, кубинца Сайделя Хорта. Так закончился главный бой вечера бокса серии турниров «Ночь чемпионов IBA», сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Вечер бокса во Дворце спорта «Надежда» был по-настоящему зрелищным. Семь поединков подарили зрителям яркие эмоции. На ринге встретились боксёры со всего мира. Бесконечные овации и поддержка трибун стали главной наградой для всех участников», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Он поблагодарил президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва и генсека Федерации бокса России Татьяну Кириенко за масштабный праздник спорта.
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