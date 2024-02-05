Никитенко назвал первые задачи на посту главы Большого Серпухова

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Сергей Никитенко поблагодарил Совет депутатов за избрание главой вновь образованного городского округа Серпухов. Он отметил, что перед командой администрации, которая будет сформирована в ближайшее время, стоят серьёзные задачи и цели.
«Занимать пост главы Большого Серпухова – высокая ответственность. Сегодня на заседании Совета депутатов обсудили будущее муниципалитета. В первую очередь рассмотрели бюджет на 2024-2025 годы. Основные направления – благоустройство, освещение, ремонт дорог и социальных учреждений. Будут отремонтированы очистные и гидротехнические сооружения плотины реки Нары, благоустроен сквер на Северной площади, реализованы другие значимые проекты», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.По его словам, обсудили также работу молодёжного парламента при Совете депутатов в составе 30 человек. Помимо этого, принято решение о единовременной выплате врачам узких специальностей. Цель – привлечение кадров и повышение качества обслуживания. В прошлом году в Серпухов приехали работать 15 врачей, в том числе семь узких специалистов.
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