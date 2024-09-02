«Никогда не прогуливал»: Эдгард Запашный рассказал, каким был школьником

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Первый день в школе после трех месяцев лета — это непросто. Но в любой трудности есть положительные моменты!
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал, что он не рвался в школу, однако всегда учился хорошо.
Он также поздравил всех школьников с днем знаний и пожелал поскорее найти себя.
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«Буду честен, не могу сказать, что я рвался в школу. Но учился я очень хорошо. Как и любой другой ребенок, хотел, чтобы дольше было лето, больше было каникулярных дней. Но когда приходилось идти в школу, ходил и не прогуливал», — рассказал дрессировщик.
Он также поздравил всех школьников с днем знаний и пожелал поскорее найти себя.
«Я бы современным школьникам порекомендовал пораньше осознать, кем они хотят стать в жизни, а когда они поймут, что хотят добиться успеха, тогда осознают важность получения образования», — сказал Запашный.
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Анастасия Бондарева