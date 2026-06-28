«Никогда не видел ничего подобного»: американский журналист оценил масштаб «Алых парусов»
Журналист из США Крейн об «Алых парусах»: никогда не видел ничего подобного
Журналист из США Тофериус Максимус Крейн, посетивший праздник выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге, заявил, что за время своих путешествий по миру не встречал ничего подобного. Об этом стало известно 27 июня.
В беседе с корреспондентом «Пятого канала» перед началом концерта он отметил, что его поразили и сам город, и масштаб мероприятия, и количество выпускников, для которых организовали этот яркий вечер. Спикер признался, что впервые обратил внимание на «Алые паруса» в прошлом году, когда случайно увидел бриг, проходивший по Неве. Тогда он не сразу понял связь праздника с выпускным.
«Кроме Санкт-Петербурга, я никогда не видел ничего подобного. Ничего подобного нет ни в одном штате США», — сказал Крейн.После этого американец подробнее изучил традицию. Он был удивлен тем, что в России выпускникам устраивают не просто поздравления, а масштабный концерт, водное шоу и проход брига под алыми парусами.
«Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. За это время праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Северной столицы и важным событием для выпускников со всей страны.