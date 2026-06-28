Стало известно имя секретного гостя на празднике «Алые паруса» в Петербурге
В Петербурге на празднике выпускников «Алые паруса» секретным гостем оказался певец Ваня Дмитриенко. Об этом сообщают «Известия».
Артист вышел на сцену Дворцовой площади со словами приветствия Питеру и исполнил новую песню, получившую название в честь праздника — «Алые паруса». «Известия» подчеркивают, что в программу выступления Дмитриенко также вошёл его известный хит под названием «Шелк».
Напомним, что «Алые паруса» давно стали считаться визитной карточкой города. Впервые это мероприятие провели еще 27 июня 1968 года, хотя через 11 лет традиция прервалась и возобновилась лишь в 2005 году.
На этот раз основной темой питерского праздника стала сказка. Во время шоу зрителям рассказали о любви, понимании и теплой связи между людьми, которую дарит дружба.
Кроме Дмитриенко, для выпускников выступили Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлианна Караулова и певица Елка. Ведущими праздника были актёры Ника Здорик и Сергей Городничий, журналистка Даша Александрова и шоумен Вячеслав Макаров.
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