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Стало известно имя секретного гостя на празднике «Алые паруса» в Петербурге

Секретным гостем на празднике «Алые паруса» в Петербурге стал певец Ваня Дмитриенко
Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)

В Петербурге на празднике выпускников «Алые паруса» секретным гостем оказался певец Ваня Дмитриенко. Об этом сообщают «Известия».



Артист вышел на сцену Дворцовой площади со словами приветствия Питеру и исполнил новую песню, получившую название в честь праздника — «Алые паруса». «Известия» подчеркивают, что в программу выступления Дмитриенко также вошёл его известный хит под названием «Шелк».

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (Фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)
Напомним, что «Алые паруса» давно стали считаться визитной карточкой города. Впервые это мероприятие провели еще 27 июня 1968 года, хотя через 11 лет традиция прервалась и возобновилась лишь в 2005 году.

На этот раз основной темой питерского праздника стала сказка. Во время шоу зрителям рассказали о любви, понимании и теплой связи между людьми, которую дарит дружба.

Кроме Дмитриенко, для выпускников выступили Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлианна Караулова и певица Елка. Ведущими праздника были актёры Ника Здорик и Сергей Городничий, журналистка Даша Александрова и шоумен Вячеслав Макаров.

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Мария Моисеева

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