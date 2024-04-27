В Раменском потушили лесной пожар на площади 2 га

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Раменском участковом лесничестве в 3 км. от города Раменское местные жители обнаружили возгорание. Его площадь составила 2 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На место незамедлительно были направлены 12 человек из личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Им потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причиной стал человеческий фактор», – рассказали в пресс-служба.В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физлицам грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 110 тыс. рублей, юрлицам – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае тяжёлых последствий возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
В ведомстве попросили в случае обнаружения возгорания сразу же сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.
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Лора Луганская