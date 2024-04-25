В Раменском округе снесли заброшенный пансионат

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийное здание бывшего пансионата снесли в дачном посёлке Родники Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Собственник демонтировал здание бывшего пансионата, сейчас ведётся работа по сортировке и утилизации строительного мусора.«Кирпичная постройка была расположена по адресу: посёлок Родники, улица Седовцев, 11а. Здание, общая площадь которого составляла свыше 10 тысяч квадратных метров, долгое время не эксплуатировалось и не обслуживалось. Основные конструкции здания пришли в аварийное состояние, поэтому постройку было решено снести», — говорится в сообщении.
Всего на территории Раменского городского округа было выявлено 414 аварийных объектов, самостроев и объектов незавершённого строительства. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 261 такую постройку. Эта работа продолжается.
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Лев Каштанов