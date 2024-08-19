Николай Прилуцкий возглавил городской округ Шатура

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Николай Прилуцкий избран главой городского округа Шатура. Соответствующее решение принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«На заседании присутствовал 21 народный избранник. На повестке дня стоял вопрос избрания главы городского округа Шатура. Единогласным решением им был избран Николай Прилуцкий», – говорится в сообщении.Избранного главу и муниципальных депутатов поздравил депутат Госдумы Геннадий Панин. Он отметил, что на главе округа и его команде лежит большая ответственность и пожелал Прилуцкому плодотворной работы.
Николай Прилуцкий стал исполнять обязанности главы округа 10 июля, когда сложил свои полномочия Алексей Артюхин. Несколько лет назад Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы Шатуры.
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